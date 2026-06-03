El Oviedo mete la sexta: los azules anuncian su tercer fichaje para la temporada que viene

El Real Oviedo cierra un nuevo movimiento en su mercado de fichajes con la incorporación de Jacobo González, extremo de 29 años procedente del Córdoba. El jugador llegará al conjunto azul tras finalizar su contrato con el club andaluz y firmará por las dos próximas temporadas, vinculándose a la entidad carbayona hasta junio de 2028. Se trata del tercer fichaje del Real Oviedo para el próximo curso, tras las llegadas de Pablo Sáenz y Youness, apenas comenzado junio.

La historia de la operación tiene miga. El Real Oviedo lleva tiempo siguiendo a Jacobo y ya intentó ficharlo en el pasado mercado de invierno, cuando todavía competía en Primera División. Aquella opción se cayó por motivos económicos: el Córdoba pedía un traspaso para dejarlo salir, ya que aún le restaba medio año de contrato, y el club azul no estaba dispuesto a abonar una cantidad por un jugador procedente de Segunda mientras se jugaba la permanencia en la élite. La operación quedó aparcada, pero no descartada.

Pese a aquella negativa cordobesista a facilitar la salida del jugador, que ya en enero quería probarse en Primera División, el Real Oviedo no desistió. La estrategia fue esperar al verano y aprovechar el vencimiento de contrato para acometer la incorporación en condiciones más favorables.

Jacobo González llega al Real Oviedo en uno de los mejores momentos de su carrera. Las dos últimas temporadas en el Córdoba, a las órdenes de Iván Ania, han sido las mejores de su trayectoria como profesional: nueve goles en cada una de ellas, hasta sumar 18 en total. Un extremo con gol, fiable y de los que marcan diferencias en Segunda División.

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Antes de su etapa cordobesista, Jacobo ha pasado por clubes como Alcorcón, Andorra, Sabadell, Tenerife, Celta, Villanovense y Rayo Majadahonda, completando una trayectoria muy ligada a la categoría de plata y al fútbol formativo del filial celeste. Su llegada al Real Oviedo se suma a las de Pablo Sáenz y Youness en la planificación de un proyecto con el objetivo claro de pelear por el regreso a Primera División.