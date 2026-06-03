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El Real Oviedo lanza su cifra de abonados dos días después de la campaña: así están los números

A falta de conocer detalles importantes como la identidad del entrenador y del director deportivo, el club ya ha dado a conocer la campaña de socios

Aficionados del Real Oviedo en una imagen de archivo

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O. O.

La temporada 2026/27 en el Real Oviedo ya ha echado a andar. A falta de conocer detalles importantes como la identidad del entrenador y del director deportivo, el club ya ha dado a conocer la campaña de socios, con el siguiente lema: “Lo que nos hace grandes”. Los precios oscilan por situación y categoría entre los 240 y los 490 euros.

Los precios han sufrido una rebaja importante respecto a la temporada pasada en Primera, así se puede comprobar en los diversos sectores. Por ejemplo, de 568 para las renovaciones normales a 390 en Anillo Azul Oeste o de 416 en el Fondo Norte a los 240 actuales.

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Por ahora, el club azul acumula 6.512 abonados en apenas 48 horas, lo que indica que el oviedismo ha decidido renovar temprano para la nueva temporada en Segunda División.

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