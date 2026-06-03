El Real Oviedo lanza su cifra de abonados dos días después de la campaña: así están los números
A falta de conocer detalles importantes como la identidad del entrenador y del director deportivo, el club ya ha dado a conocer la campaña de socios
O. O.
La temporada 2026/27 en el Real Oviedo ya ha echado a andar. A falta de conocer detalles importantes como la identidad del entrenador y del director deportivo, el club ya ha dado a conocer la campaña de socios, con el siguiente lema: “Lo que nos hace grandes”. Los precios oscilan por situación y categoría entre los 240 y los 490 euros.
Los precios han sufrido una rebaja importante respecto a la temporada pasada en Primera, así se puede comprobar en los diversos sectores. Por ejemplo, de 568 para las renovaciones normales a 390 en Anillo Azul Oeste o de 416 en el Fondo Norte a los 240 actuales.
Por ahora, el club azul acumula 6.512 abonados en apenas 48 horas, lo que indica que el oviedismo ha decidido renovar temprano para la nueva temporada en Segunda División.
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