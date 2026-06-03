Youness buscará seguir creciendo en Oviedo: así es el nuevo fichaje azul

Pablo Sáenz, extremo del Granada, fue el primer fichaje en ser anunciado y tan solo un día después, el Oviedo ya ha hecho oficial su segunda incorporación. Se trata, como se esperaba, del centrocampista de 27 años Youness Lachhab, que llega libre al conjunto carbayón tras acabar su contrato con el Ceuta.

Youness se compromete con los azules hasta junio de 2028 y viene a reforzar una posición, la de la línea de pivotes, que sufrirá profundos cambios, ya que se espera que no sigan Sibo, Colombatto, Fonseca y Dendoncker, los cuatro jugadores puros en esa posición de la temporada que acaba de finalizar. Parece un refuerzo necesario al que se unirán más futbolistas en la misma posición.

Tras haber alcanzado la Segunda División con el Eldense en las temporadas 23/24 y 24/25, su explosión definitiva llegó con su pase al Ceuta en el mercado de invierno de la segunda de ellas. Youness fue clave en la segunda mitad de la Liga, contribuyendo al ascenso de los de José Juan Romero. Ya en Segunda esta temporada, el pivote ha sido clave en el buen hacer del Ceuta, conjunto con el que ha participado en 37 partidos, 31 de ellos como titular. " En el combinado ceutí se convirtió en una pieza fundamental dentro del esquema del equipo, disputando más de 2.500 minutos de competición oficial, además de contribuir con dos goles y dos asistencias", señala el Oviedo en su comunicado.

En Oviedo se espera de él que aporte equilibrio a un centro del campo metido de lleno en reformas en las próximas semanas.

Iker Navarro, fichado

El Real Oviedo Vetusta también empieza a dar los primeros pasos en los despachos y esta tarde ha anunciado su primera contratación. Se trata del zaguero Iker Navarro, como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que se compromete con el filial azul por las tres próximas temporadas para aumentar la competitividad en una zona, la defensa, que ya cuenta con dos centrales de garantía como Marco Esteban y Diego Espinosa.

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Además, el club ha hecho oficial la situación contractual de los futbolistas del filial de cara al próximo curso, confirmando la intención de que Diego Tejón, que acaba contrato, continúe un año más. Esta es la situación de cada futbolista.