Guillermo Almada, cerca de encontrar un nuevo destino: un histórico puja por sus servicios y él pone una condición

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo en la segunda mitad de la competición, está cerca de encontrar nuevo destino de cara a la próxima temporada. Según se informa desde diversos en México, el uruguayo está cerca de firmar su contrato como nuevo entrenador del América, uno de los históricos del fútbol azteca.

De esta forma, si se confirma su fichaje, volvería Almada al fútbol donde ha cosechado sus mayores éxitos, el mexicano, tras su experiencia intensa en una temporada en España. Llegó para dirigir al Valladolid y salió, previo pago del Oviedo, rumbo a la capital de Asturias, donde logró mejorar al equipo aunque no lo suficiente como para pelear por la salvación. El equipo descendió con 3 jornadas de antelación a Segunda.

Eso sí, según cuentan desde México, Almada aceptaría la oferta del América si se acepta una condición: la posibilidad de rescindir su contrato si en algún momento le llama la selección de Uruguay. El futuro de Marcelo Bielsa al frente del combinado charrúa no está muy claro tras el Mundial y Almada tiene como sueño ser algún día seleccionador de su país.