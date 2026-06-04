El Oviedo anuncia el fichaje de un internacional por Andorra para su filial
Ot Remolins, segunda contratación del Vetusta
Al igual que sucede con el primer equipo, el Vetusta también acude al mercado para reforzar su plantel. Anunciado en primer lugar el fichaje de Iker Navarro, que se compromete con el filial azul por las tres próximas temporadas, ahora ha sido el turno de Ot Remolins, que también procede del Yeclano, aunque en su caso juega en el centro del campo. A ellos dos se sumará en las próximas horas el centrocampista Jaime Fuentes, procedente del Xerez.
El Oviedo lo ha hecho oficial a través de un comunicado.
El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Ot Remolins para que forme parte del filial azul durante las próximas tres temporadas.
El jugador andorrano, de 22 años y que se desempeña como centrocampista, llega procedente del Yeclano Deportivo, conjunto que militó en el Grupo IV de Segunda Federación. Durante la temporada disputó un total de 20 encuentros oficiales, siendo titular en 14 de ellos y acumulando cerca de 1.500 minutos de juego.
Internacional absoluto por Andorra, Ot Remolins se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol de Barcelona y continuó su desarrollo en el Rayo Alcobendas, pasando por Liga Nacional, División de Honor y Preferente. Posteriormente militó en el Club Unión Collado Villalba, antes de incorporarse al FC Santa Coloma y, más tarde, al Yeclano Deportivo.
Con esta incorporación, el Real Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven, con proyección y experiencia competitiva, que aportará calidad, dinamismo y equilibrio al centro del campo del Vetusta.
Datos personales
Nombre y apellidos: Ot Remolins Planes
Lugar de nacimiento: Andorra la Vella, Andorra
Demarcación: Centrocampista
Procedencia: Yeclano Deportivo
Trayectoria: Yeclano Deportivo (Segunda Federación)
FC Santa Coloma (Primera División de Andorra)
Club Unión Collado Villaba (Tercera Federación)
Rayo Alcobendas (Preferente de Madrid)
Rayo Alcobendas (División de Honor)
Rayo Alcobendas (Liga Nacional)
RCD Espanyol de Barcelona (Liga Nacional)
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro