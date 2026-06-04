El Oviedo anuncia el fichaje de un internacional por Andorra para su filial

Al igual que sucede con el primer equipo, el Vetusta también acude al mercado para reforzar su plantel. Anunciado en primer lugar el fichaje de Iker Navarro, que se compromete con el filial azul por las tres próximas temporadas, ahora ha sido el turno de Ot Remolins, que también procede del Yeclano, aunque en su caso juega en el centro del campo. A ellos dos se sumará en las próximas horas el centrocampista Jaime Fuentes, procedente del Xerez.

El Oviedo lo ha hecho oficial a través de un comunicado.

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Ot Remolins para que forme parte del filial azul durante las próximas tres temporadas.

El jugador andorrano, de 22 años y que se desempeña como centrocampista, llega procedente del Yeclano Deportivo, conjunto que militó en el Grupo IV de Segunda Federación. Durante la temporada disputó un total de 20 encuentros oficiales, siendo titular en 14 de ellos y acumulando cerca de 1.500 minutos de juego.

Internacional absoluto por Andorra, Ot Remolins se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol de Barcelona y continuó su desarrollo en el Rayo Alcobendas, pasando por Liga Nacional, División de Honor y Preferente. Posteriormente militó en el Club Unión Collado Villalba, antes de incorporarse al FC Santa Coloma y, más tarde, al Yeclano Deportivo.

Con esta incorporación, el Real Oviedo refuerza su filial con un futbolista joven, con proyección y experiencia competitiva, que aportará calidad, dinamismo y equilibrio al centro del campo del Vetusta.

Datos personales

Nombre y apellidos: Ot Remolins Planes

Lugar de nacimiento: Andorra la Vella, Andorra

Demarcación: Centrocampista

Procedencia: Yeclano Deportivo

Trayectoria: Yeclano Deportivo (Segunda Federación)

FC Santa Coloma (Primera División de Andorra)

Club Unión Collado Villaba (Tercera Federación)

Rayo Alcobendas (Preferente de Madrid)

Rayo Alcobendas (División de Honor)

Rayo Alcobendas (Liga Nacional)

Noticias relacionadas

RCD Espanyol de Barcelona (Liga Nacional)