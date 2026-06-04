El Oviedo ata a Jacobo a la segunda: así se fraguó el fichaje del talentoso atacante del Córdoba
El media punta firma hasta 2028 para añadir más registros ofensivos y experiencia en Segunda
El Oviedo tiene bien marcado el perfil en este inicio del mercado de fichajes y el último en firmar, Jacobo González, incide en la misma idea: futbolistas con talento, pero que conozcan la Segunda División. Se trata, sobre todo, de que la adaptación al nuevo entorno, el regreso a la "División de plata", sea inmediata. Jacobo fue anunciado ayer como el tercer fichaje en una semana de movimientos, ya que antes se habían formalizado las incorporaciones de Pablo Sáenz y Youness, procedentes del Granada y del Ceuta, respectivamente. Queda claro el patrón observado en los tres primeros movimientos de entrada de cara a la próxima temporada.
Otro factor en común con los tres es que la dirección deportiva lleva trabajando en este escenario varios meses. No son oportunidades cazadas al vuelo, precisamente. De hecho, con Jacobo se ha logrado su fichaje a la segunda, después de que en el pasado mercado invernal, en el primer intento, el Córdoba rechazara negociar remitiendo a los azules a la cláusula de rescisión de su futbolista. No quiso escuchar ninguna propuesta a mitad de camino porque la esperanza era de seguir peleando por el ascenso.
El Oviedo decidió no entrar en la puja entonces, pero se guardaba una alternativa, esperar a enero para negociar su llegada a coste cero. Como Jacobo finalizaba contrato en junio, era posible legalmente esa vía. El futbolista, que en enero veía con buenos ojos el salto de categoría, pidió un tiempo después, una vez frustrado el traspaso invernal, centrado en el intento del Córdoba por estar en la pelea por el ascenso, y porque de aquellas también sonaba su nombre como posible fichaje de equipos de Primera.
Pero la sintonía entre las partes ya había sido plena desde el primer momento. Y una vez cerrada la competición regular, con el Córdoba sin colarse en el play-off, el Oviedo cerró su llegada definitiva con el agente del futbolista. El descenso de los azules no pesó tanto como el proyecto que le puso el club encima de la mesa. Fue esta misma semana cuando todos los detalles quedaron finiquitados y el jugador estampó su firma por dos temporadas con los azules: hasta junio de 2028.
Jacobo aterriza en el Carlos Tartiere tras firmar las dos campañas más productivas de su carrera. A las órdenes del exoviedista Iván Ania, el madrileño anotó nueve goles en cada una de sus últimas temporadas. Un rendimiento que le ha convertido en uno de los extremos -también como media punta- más determinantes de la categoría.
Cumplida su última fase formación en el filial del Celta -llegando incluso a debutar con el primer equipo vigués- y con experiencia después en equipos como Tenerife, Sabadell, Andorra o Alcorcón, Jacobo añade recorrido, desborde y capacidad goleadora a un Oviedo que ya perfila su hoja de ruta con un objetivo inequívoco: pelear por el regreso a Primera División.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- La reapertura de la planta Chupa Chups en Villamayor como fábrica láctea generará 275 empleos
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961