El Oviedo ata a Jacobo a la segunda: así se fraguó el fichaje del talentoso atacante del Córdoba

El Oviedo tiene bien marcado el perfil en este inicio del mercado de fichajes y el último en firmar, Jacobo González, incide en la misma idea: futbolistas con talento, pero que conozcan la Segunda División. Se trata, sobre todo, de que la adaptación al nuevo entorno, el regreso a la "División de plata", sea inmediata. Jacobo fue anunciado ayer como el tercer fichaje en una semana de movimientos, ya que antes se habían formalizado las incorporaciones de Pablo Sáenz y Youness, procedentes del Granada y del Ceuta, respectivamente. Queda claro el patrón observado en los tres primeros movimientos de entrada de cara a la próxima temporada.

Otro factor en común con los tres es que la dirección deportiva lleva trabajando en este escenario varios meses. No son oportunidades cazadas al vuelo, precisamente. De hecho, con Jacobo se ha logrado su fichaje a la segunda, después de que en el pasado mercado invernal, en el primer intento, el Córdoba rechazara negociar remitiendo a los azules a la cláusula de rescisión de su futbolista. No quiso escuchar ninguna propuesta a mitad de camino porque la esperanza era de seguir peleando por el ascenso.

El Oviedo decidió no entrar en la puja entonces, pero se guardaba una alternativa, esperar a enero para negociar su llegada a coste cero. Como Jacobo finalizaba contrato en junio, era posible legalmente esa vía. El futbolista, que en enero veía con buenos ojos el salto de categoría, pidió un tiempo después, una vez frustrado el traspaso invernal, centrado en el intento del Córdoba por estar en la pelea por el ascenso, y porque de aquellas también sonaba su nombre como posible fichaje de equipos de Primera.

Pero la sintonía entre las partes ya había sido plena desde el primer momento. Y una vez cerrada la competición regular, con el Córdoba sin colarse en el play-off, el Oviedo cerró su llegada definitiva con el agente del futbolista. El descenso de los azules no pesó tanto como el proyecto que le puso el club encima de la mesa. Fue esta misma semana cuando todos los detalles quedaron finiquitados y el jugador estampó su firma por dos temporadas con los azules: hasta junio de 2028.

Jacobo aterriza en el Carlos Tartiere tras firmar las dos campañas más productivas de su carrera. A las órdenes del exoviedista Iván Ania, el madrileño anotó nueve goles en cada una de sus últimas temporadas. Un rendimiento que le ha convertido en uno de los extremos -también como media punta- más determinantes de la categoría.

Cumplida su última fase formación en el filial del Celta -llegando incluso a debutar con el primer equipo vigués- y con experiencia después en equipos como Tenerife, Sabadell, Andorra o Alcorcón, Jacobo añade recorrido, desborde y capacidad goleadora a un Oviedo que ya perfila su hoja de ruta con un objetivo inequívoco: pelear por el regreso a Primera División.