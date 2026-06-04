Riquelme confía en Hierro para dirigir la cantera blanca

El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme asegura que el exfutbolista Fernando Hierro, que fue entrenador del Real Oviedo en la temporada 2016/17, será su director de cantera y máximo responsable de "La Fábrica". Riquelme, que ya anunció un acuerdo con Raúl González para incorporarse a su organigrama como director deportivo, informó mediante su cuenta en la red social X, que Hierro será el encargado de dirigir la Ciudad Deportiva de Valdebebas para levantar una academia con "estructura, valores y ambición de llegar al primer equipo". "‘La Fábrica’ necesita algo más que talento. Necesita liderazgo, exigencia y madridismo. Fernando Hierro se incorpora como director de ‘La Fábrica’ para ayudar a construir una cantera con estructura, valores y ambición de triunfar en el primer equipo", dijo. Su incorporación sigue la línea de Riquelme de "recuperar identidad" con la colaboración de varias leyendas del club: "Seguimos recuperando la identidad que hizo grande al Real Madrid. Y seguimos construyendo el Madrid del futuro". Como jugador, Hierro permaneció catorce temporadas en el conjunto blanco y ganó tres Ligas de Campeones, cinco Ligas, dos Intercontinentales y una Supercopa de Europa.