Un exjugador del Real Oviedo debuta ante Irak con la selección española

El guardameta ibicenco Leo Román, exarquero del Oviedo en el año del casi ascenso, grabó anteayer su nombre con letras de oro en la historia del fútbol ibicenco al convertirse en el primer futbolista de la isla balear que debuta con la selección española absoluta.

Román entró en el terreno de juego en el minuto 73 en sustitución del azulgrana Joan García, cuando el marcador del amistoso frente a Irak mostraba el resultado de 1-1 definitivo. Sin embargo, apenas intervino en el partido debido al amplio dominio de la posesión de "La Roja" sobre el césped del estadio coruñés de Riazor.

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El cancerbero defendió la portería del combinado español con el dorsal 1 en el encuentro de preparación para el Mundial de este verano como premio a su contribución a los entrenamientos del grupo de 26 jugadores que acudirá a la cita mundialista.