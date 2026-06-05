El mercado del Oviedo espera al banquillo: pausa en los fichajes tras el acelerón inicial y dos atacantes que gustan

Al acelerón de esta semana del Oviedo en el mercado (en realidad, más bien fruto de los últimos meses de trabajo en la sombra) le sigue ahora una calma tensa, un periodo con menos movimientos porque todos los focos apuntan a México y la solución a un tema trascendental, el de la elección del entrenador que guiará la nave carbayona la próxima temporada con la misión de volver por el camino corto a Primera División. El viaje en los últimos días del presidente Martín Peláez a México, para encontrarse con Jesús Martínez, el que tiene la última palabra, podría acelerar un proceso para el que el dueño azul se puso de plazo dos semanas hace nueve días, por lo que el proceso debería entrar ahora en su fase final con Julián Calero ostentando el papel de principal candidato al puesto. Mientras tanto, las operaciones por nuevos fichajes permanecen en un segundo plano.

La prioridad ahora es cerrar el asunto del banquillo porque del perfil concreto del entrenador dependen algunos movimientos. El proceso, en todo caso, es diferente al habitual en otros clubes. El Oviedo sigue buscando director deportivo, pero no parece que la contratación de un sucesor en el cargo de Suárez (que se mantiene en la secretaría técnica) sea urgente. Influye de forma directa el "no" de Cata. Así lo reconoció Jesús Martínez en su última intervención y así actúa ahora el Oviedo, que tiene sobre la mesa como asunto prioritario al entrenador. Todo hace indicar que fichará un técnico y, después, un director deportivo.

La pequeña pausa en el mercado obedece a la necesidad de conocer el estilo del entrenador antes de fichar más jugadores. Pero tampoco se espera que el elegido tenga un papel activo en la configuración de la plantilla. Es otra de las lecturas sacadas por Martínez tras el año del descenso: no darle demasiados poderes al técnico a la hora de fichar. El mexicano puso el ejemplo de Paunovic (que pidió futbolistas como Ilic, Ovie o Brekalo) como un aprendizaje. "A Paunovic le debemos mucho y le tengo un gran respeto, pero influyó para contratar a muchos jugadores que casi no han jugado", expuso.

Gustan Izeta y Sancris

Al parón de los últimos días le precede un intenso trabajo en los últimos meses. El Oviedo nunca ha escondido que lleva un tiempo trabajando en varios escenarios, con el descenso como el más probable. La dirección deportiva, Lleida y Suárez, firmaron varias renovaciones y se adelantaron a otros clubes para cerrar tres contrataciones: Pablo Sáenz y Youness, fichados hace meses, y Jacobo, rematado esta misma semana.

Y hay muchos otros nombres en la agenda del Oviedo. Tal y como ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, dos perfiles que el club considera más que interesantes son los de Urko Izeta y Álex Sancris, ambos sin minutos este año en Primera División tras brillar antes en Segunda División. Serían dos futbolistas que se adaptarían, en principio, bien a la categoría y a los que, con contrato en vigor, sus clubes buscan salida. De momento no pasa de un mero interés, sin que el Oviedo haya avanzado por ninguno de ellos por el parón por el que pasa ahora la configuración de la plantilla. Ambos tienen pretendientes, pero conocen el interés del Oviedo.