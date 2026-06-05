El Real Oviedo hace un buen papel en LaLiga Futures, pero cae goleado ante el Barça (5-1)
El Oviedo, que regresaba al torneo 25 años después gracias a su condición de equipo de Primera, había competido bien en la fase de grupos
J. A.
No pudo ser para el Oviedo en LaLiga FC Futures sub-12. El conjunto asturiano afrontaba ante el Barça su último duelo de la jornada con la obligación de puntuar para no acabar último de grupo y seguir con opciones de acceder a octavos, pero se encontró con un rival desatado y cayó por 5-1. El Oviedo, que regresaba al torneo 25 años después gracias a su condición de equipo de Primera, había competido bien en la fase de grupos, con empate ante el Alavés (0-0), derrota frente al Rayo Vallecano (2-1) y empate contra el Valencia (1-1). Ante el Barça, sin embargo, no pudo frenar el talento ofensivo azulgrana.
El equipo de Pol Combellé, herido tras su derrota ante el Valencia, impuso su ritmo desde el inicio con Biel Chaves y Hugo Galdeano como grandes generadores. Destiny Ejiofor, que aún no había marcado en el torneo, apareció con instinto de goleador para firmar un doblete y liderar el ataque culé. Moha recortó distancias para el Oviedo con el 2-1, pero el Barça respondió y terminó goleando a un cuadro azul que sudó la camiseta en el mejor torneo a nivel nacional de esta categoría.
Pese al resultado, el Oviedo se despide de una experiencia especial en una competición de referencia para el fútbol base. Dicha competición continuará a lo largo de la jornada de hoy y se podrá seguir por Movistar y DAZN.
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