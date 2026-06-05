El Real Oviedo lanza su nuevo "carnet oviedista" por un precio de 26 euros: estos son sus beneficios

El Real Oviedo ha puesto en marcha el nuevo carnet oviedista para la temporada 2026/27, una propuesta dirigida a los aficionados que quieren mantener su vínculo con el club, disfrutar de ventajas exclusivas y, sobre todo, dar el primer paso para conseguir un futuro abono cuando vuelvan a abrirse plazas en el Carlos Tartiere.

El precio del nuevo carnet se fija en 26 euros, una cantidad que, en caso de obtener finalmente la condición de abonado, se descontará del coste total del abono tanto en renovaciones como en nuevas altas. Una fórmula con la que el club busca compensar la fidelidad de quienes adquieran este carnet, y que da acceso a la práctica totalidad de las ventajas de un abonado, con la única excepción del asiento físico en el Carlos Tartiere.

Entre los principales beneficios del carnet oviedista figuran el acceso a la lista de espera para conseguir un abono, un número de socio propio con antigüedad y prioridad según la fecha de alta, un 15 por ciento de descuento en la tienda oficial sobre productos Adidas y del museo y un 10 por ciento de descuento en el campus Real Oviedo. A ello se suman la prioridad y los descuentos en la compra de entradas durante toda la temporada, el acceso a los partidos de liga regular del Vetusta, del Real Oviedo Femenino y de los equipos de cantera, así como la posibilidad de disfrutar de contenidos exclusivos, sorteos y ventajas reservadas a los oviedistas.

El club ha mantenido, además, una de las medidas que estrenó durante el curso del centenario: los bebés oviedistas que nazcan durante la presente temporada podrán solicitar su carnet oviedista de forma gratuita durante los quince días posteriores a su fecha de nacimiento. Este carnet, con número y antigüedad equivalentes al antiguo abono de bebé, será totalmente gratuito esta campaña para los recién nacidos.

Otra de las novedades importantes es la incorporación de los accionistas internacionales del club, que podrán acceder a este carnet de manera gratuita durante la presente temporada. El propio Real Oviedo facilitará próximamente toda la información específica para sus "shareholders".

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Con esta apuesta, la entidad establece dos vías para formar parte de la familia oviedista: el abono o el carnet oviedista. Y deja claro un detalle especialmente relevante de cara al futuro: la prioridad para acceder a un próximo abono, cuando se libere espacio, se establecerá siguiendo estrictamente el orden de alta en el carnet oviedista.