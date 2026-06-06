Fallece Miguel Iguarán, histórico centrocampista del Real Oviedo en los años 60: "Marcó una época, es una muy mala noticia"

El Oviedo despide a Miguel Iguarán, histórico centrocampista del Real Oviedo en la década de los 60, que ha fallecido a los 90 años de edad. El guipuzcoano, nacido en Azkoitia el 3 de septiembre de 1936, había sido reconocido en los últimos años como uno de los referentes vivos de aquel Oviedo de Primera División.

Iguarán defendió la camiseta azul entre 1959 y 1965, siempre en la máxima categoría del fútbol español. Su debut con el Real Oviedo se produjo el 27 de septiembre de 1959 en el Carlos Tartiere, en un partido frente al Atlético de Madrid que se resolvió con victoria carbayona por 1-0. A partir de aquella tarde, el centrocampista guipuzcoano se convirtió en una pieza fija del esquema del club durante seis temporadas consecutivas.

En total, Iguarán disputó 142 partidos de Liga con el Real Oviedo, en los que firmó 7 goles. La noticia de su fallecimiento ha sido recibida con tristeza por sus excompañeros de aquel Oviedo histórico. Uno de ellos, José María (Pola de Siero, 1942), recuerda con cariño a su antiguo compañero. "Siempre que me hablan de jugadores del Oviedo de mi época me trae alegría, pero esta noticia es tan mala que te hace pensar mucho", explica. El polesu reconoce el peso que tuvo Iguarán en aquel vestuario. "Marcaron una época en Oviedo. La dupla que formaba con Paquito era una cosa tremenda. Junto a Sánchez Lage eran de lo mejor del país. Era tremendo. A mí me cuidaban mucho y eran muy cariñosos conmigo".

La Asociación de Veteranos del Real Oviedo recuerda a Iguarán junto a Paquito como integrantes de una "gran línea de volantes" de aquel Oviedo de los primeros años 60. El guipuzcoano figura, además, en algunas alineaciones históricas del club, como la formación que se impuso al Athletic Club en San Mamés con un once compuesto por Caldentey, Toni, Marigil, Álvarez, Iguarán, Paquito, Moncho, José Luis, Sánchez Lage, Alcorta y el propio José María.

Jose María, que recibió la noticia este viernes por la mañana, reconoce que no ha podido quitársela de la cabeza en toda la jornada. "Van quedando muy pocos. Me faltan casi todos. De alguna manera es muy triste, te recuerda muchas cosas. Hay que reconocer que es ley de vida. Ha sido un jugador de un rendimiento excelente". José María recupera también la imagen del vestuario de aquel Oviedo que terminó tercero en Liga. "Cuando quedamos terceros, era una fiesta. Yo casi no hablaba porque era un niño. En el vestuario nos reíamos mucho. Paquito y él ya tenían ligues y nosotros les preguntábamos cosas", recuerda entre risas. "Lo pasé muy bien en Barcelona, pero como en aquel Oviedo, en ningún sitio", asegura el polesu.

Antes de su etapa en Oviedo, Iguarán había jugado en el Eibar. Tras su salida del conjunto carbayón, en 1965, prosiguió su carrera en el Real Mallorca, el Lleida y el Jerez Industrial. También vivió una etapa en Toronto, Canadá, una experiencia poco habitual entre los futbolistas españoles de su generación. Era, además, hermano de Pedro María Iguarán Arandia, también futbolista profesional, que se desempeñaba como defensa.

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El Real Oviedo siempre mantuvo vivo el vínculo con el guipuzcoano. La Asociación de Veteranos lo había registrado como asociado número 007, una numeración que hablaba por sí sola del peso histórico del jugador en el club, y en 2013 le entregó la Insignia de Oro de la entidad como reconocimiento a su trayectoria y a su vinculación con el oviedismo. Con su muerte, el club pierde a uno de los nombres más significativos de aquel equipo de los años 60.