El nuevo entrenador del Real Oviedo Femenino, un conocido de la casa azul

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con Paco Fernández para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo femenino de cara a la próxima temporada.

El técnico ovetense asume el reto de liderar una nueva etapa en el Real Oviedo Femenino, dentro del proceso de renovación y reestructuración que la entidad está llevando a cabo tras la finalización de la pasada campaña. Su llegada se suma a los cambios impulsados recientemente en el organigrama de la sección con el objetivo de fortalecer el proyecto deportivo y sentar las bases para el futuro.

Paco Fernández cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en los banquillos del fútbol español. Formado como entrenador en el fútbol base del Real Oviedo, ha dirigido a equipos como el Berrón CF, CD Lealtad, UP Langreo, Real Avilés, Caudal Deportivo, Real Racing Club y Burgos CF, además de desarrollar diferentes etapas vinculadas a la cantera azul. Hasta el momento, ejercía como entrenador del equipo juvenil de División de Honor.

Su profundo conocimiento de la casa, de la metodología de trabajo del club y del fútbol asturiano han sido factores determinantes para su incorporación al proyecto del Real Oviedo Femenino.

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Paco Fernández comenzará a trabajar junto a la dirección deportiva en la planificación de la próxima temporada, con el objetivo de construir un equipo competitivo, potenciar el talento de la cantera y devolver al Real Oviedo a Primera Federación.