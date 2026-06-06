Youness, el nuevo fichaje del Oviedo, de no tener dorsal en Elda a ser comparado con Busquets en Ceuta: "Le beneficia si el equipo tiene el balón"

Youness Lachhab no llega al Oviedo solo con centímetros, físico y salida de balón. Llega con una historia un tanto peculiar. Su sueño de hacerse futbolista profesional estuvo a punto de esfumarse. Pero muchas veces, la carrera de un jugador la define un chispazo de suerte. Empezó a jugar al fútbol viendo entrenar a su hermano mayor, salió de Murcia para crecer en Almería y en Arabia Saudí, y después de una etapa muy difícil en el Eldense, encontró en Ceuta el lugar donde volver a sentirse importante. Allí ascendió y se consolidó como uno de los pivotes más destacados de la categoría de plata, algo que le sirvió para que por tierras ceutíes se le empezase a comparar con el histórico Sergio Busquets.

El nuevo pivote azul nació en El Palmar (Murcia) el 23 de abril de 1999, en una familia de origen marroquí. Su entrada en el fútbol no fue por voluntad, sino por imitación. Se pasaba las tardes viendo como su hermano mayor le daba patadas un balón mientras practicaba en silencio. Era pequeño y todavía no tenía edad mínima para entrar en un equipo. Cuando pudo hacerlo, el Real Murcia no dudó y lo captó para su cantera. El niño que iba a mirar acabó siendo futbolista profesional.

En aquel Murcia formativo se le consideraba una "perla", aunque para crecer tuvo que salir fuera. Pasó por el Almería B y, después, vivió una experiencia que él mismo reconoce que no salió del todo bien: una etapa en Arabia Saudí. Regresó a casa, volvió a ser importante en el Real Murcia, y desde ahí, ya como mediocentro hecho, empezó a moverse por categorías superiores: Granada, Eldense y, finalmente, Ceuta. Por el camino, también dio el salto a la selección marroquí sub-23. La aventura en el Eldense, sin embargo, lo puso al borde de tener que cambiar de profesión. En la presentación de la plantilla de la 2024/25, Youness compareció con la camiseta sin su nombre estampado. Todo apuntaba a una salida inmediata. El técnico, Dani Ponz, había anunciado que su trabajo de pretemporada le había convencido para quedarse, pero la realidad no acompañó. En enero de 2025, LaLiga lo eliminó de la relación de jugadores del primer equipo. Había disputado 15 partidos, solo cuatro como titular, y apenas 591 minutos. Tocaba buscar otra puerta.

Esa puerta fue Ceuta. Y allí encontró su mejor versión de la mano de José Juan Romero, técnico del cuadro ceutí, y uno de los candidatos que gustan en el Oviedo para ocupar el banquillo azul, una decisión que se tomará a principios de semana, y que parte con Julián Calero como gran favorito para hacerse con la batuta carbayona. El club ceutí presentó a Youness como un "todocampista", un pivote capaz de actuar también como interior e incluso como central, con buen golpeo a corta, media y larga distancia.

En esa etapa, Ceuta no solo le devolvió la condición de futbolista. También le dio una familia. En abril de 2025, su hija nació en el Hospital Universitario de la ciudad. "Ceutí y caballa a partes iguales", como él mismo dijo al despedirse del club.

Y en Ceuta nació, también, una comparación que deja claro el estilo de juego del futbolista. Lo empezaron a relacionar con Sergio Busquets. "Es una copia, salvando las distancias, claro", reconocen fuentes cercanas al jugador. "Se parece en el físico, en el juego… Pero se beneficiará y dará su mejor nivel si el Oviedo juega a un fútbol de posesión, puesto que destaca por su rol de organizador, da continuidad, se ofrece entre líneas de presión y sostiene al equipo desde la posición".

Esa es, en realidad, la mejor radiografía futbolística de Youness. Un pivote de orden antes que de brillo. Casi dos metros de envergadura, buen juego aéreo, salida de balón limpia, desplazamiento largo y, sobre todo, una lectura de la posición que en el Ceuta le valió apodos como "ancla" o "brújula". No es un mediocentro de fuegos artificiales: no levanta a la gente del asiento, pero está en todas y siempre está bien posicionado.

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El Oviedo lo amarró ya en el pasado mercado de invierno, en una apuesta personal de la dirección deportiva, que llevaba tiempo siguiendo al mediocentro. Ahora, en el Oviedo de la próxima Segunda División, Youness, que dejó de tener nombre en la camiseta en Elda y lo recuperó en Ceuta, lo estrenará ahora en el Tartiere.