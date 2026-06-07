Almada apunta a México y su primera petición podría ser un exjugador del Real Oviedo

Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo en la segunda mitad de la temporada, apunta a convertirse en el nuevo técnico del América de México, uno de los históricos de la liga azteca. El charrúa negocia desde hace días su fichaje y algunas informaciones desde México apuntan a que el acuerdo está cercano. Esas mismas informaciones añaden además que una de sus peticiones para el nuevo destino sería la del delantero Fede Viñas, tras la gran temporada completada en el Oviedo. El ariete regresa a la disciplina de León tras sus dos como cedido en el Tartiere y tiene un amplio mercado que podría crecer incluso con su participación en el Mundial. El Oviedo no ingresará nada con la más que segura venta del delantero ya que el club propietario de sus derechos es el ClubLeón, que aún pertenece al conglomerado del Grupo Pachuca.