El Real Oviedo acelera para que Julián Calero sea el nuevo entrenador azul: así están las negociaciones

El Oviedo quiere que Julián Calero sea el entrenador que lidere al equipo azul en su regreso a la categoría de plata del fútbol español y trate de conseguir el ascenso a Primera División. La entidad ya negocia con el técnico para cerrar su llegada a El Requexón.

Calero ha sido el favorito del Oviedo desde el inicio del casting, una operación de la que ha informado LA NUEVA ESPAÑA paso por paso, y que desveló en exclusiva el pasado 18 de mayo. Hasta ahora, los contactos entre las partes se habían limitado a conversaciones a distancia y varias videollamadas, en las que el técnico madrileño pudo conocer de primera mano las líneas maestras del nuevo proyecto azul. Sin embargo, el club ha decidido dar un paso más y elegir a Calero como nuevo técnico. Desde el club son cautos con las negociaciones, aunque todo está encaminado a que ambas partes alcancen un acuerdo en las próximas horas.

En el seno del Oviedo se han valorado diferentes perfiles para ocupar el banquillo, pero Calero siempre ha estado en una posición preferente. Su nombre gustaba en Oviedo y especialmente en México, donde el Grupo Pachuca ha tenido un papel decisivo en el análisis de los candidatos. Desde el comienzo del casting, Calero siempre fue el favorito de Jesús Martínez, dado que el técnico encaja en la idea que manejan los propietarios: un entrenador con experiencia reciente en la categoría, capacidad para manejar vestuarios exigentes y un conocimiento profundo de lo que supone competir por el ascenso.

El madrileño, además, no es un desconocido para el oviedismo. Calero ya formó parte del cuerpo técnico azul en la temporada 2016-17, cuando trabajó junto a Fernando Hierro en el banquillo del Oviedo. Aquella etapa le permitió conocer el club, el entorno del Tartiere y la presión que rodea a una entidad con una masa social de Primera. Ese pasado también juega a su favor en una operación en la que el Oviedo busca reducir al máximo el margen de error.

La prioridad del club es cerrar cuanto antes al entrenador para que pueda participar desde el principio en la planificación deportiva. El Oviedo ya ha comenzado a moverse en el mercado, pero la elección del técnico se considera una pieza clave para terminar de definir el modelo de plantilla. La dirección azul entiende que el nuevo entrenador debe tener peso en la confección del grupo, especialmente en una temporada en la que el objetivo será volver a construir un equipo competitivo, fiable y preparado para soportar la presión de estar arriba.

El propio Calero reconoció hace unos días en la presentación de su libro que estaría dispuesto a entrenar al cuadro carbayón. "He estado en el Oviedo, sé lo que significa el club y soy una persona muy agradecida por todo lo que viví, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe qué puede pasar", reconoció el técnico.

La carrera del madrileño se ha ido construyendo en diferentes contextos y categorías, una experiencia que el Oviedo también valora. Antes de consolidarse como primer entrenador, pasó por estructuras formativas y cuerpos técnicos de clubes como el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Rayo Vallecano, el Oporto y la selección española, siempre cerca de figuras como Míchel, Lopetegui o el propio Hierro. Ya como máximo responsable, dirigió al Navalcarnero y al Rayo Majadahonda antes de dar el salto con el Burgos, al que ascendió al fútbol profesional y asentó en Segunda. Después pasó por el Cartagena, donde logró una permanencia de mucho mérito, y por el Levante, con el que consiguió el ascenso a Primera y el título de campeón de Segunda, un recorrido que refuerza su candidatura para asumir un proyecto de máxima exigencia en Oviedo.

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La negociación, en cualquier caso, aún debe terminar de concretarse. Las partes buscan un punto común en aspectos contractuales, pero la predisposición existe y tanto el Oviedo como Calero confían en que el acuerdo pueda quedar encarrilado pronto. El deseo del club es que el madrileño pueda ser presentado oficialmente como nuevo entrenador azul y que, a partir de ahí, se ponga al frente de un proyecto que nace con una obligación clara: devolver al Real Oviedo a Primera División.