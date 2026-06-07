El Vetusta asienta sus bases: tercer fichaje confirmado

El Real Oviedo continúa dando forma a su filial y avanzando trabajo. A comienzos de junio ya ha cerrado tres fichajes. Primero fue el central Iker Navarro, que llegó desde el Yeclano, de Segunda Federación. El mismo destino del que procede el segundo fichaje, el centrocampista Ot Remolins, internacional absoluto con Andorra. El tercero en ser oficial es Miguel Clavería, que vestirá la camiseta del Vetusta durante las próximas tres temporadas. El delantero onubense, de 22 años, llega procedente del Juventud Torremolinos, aunque jugó cedido en la Sarriana la segunda parte de la temporada, para reforzar el ataque del segundo equipo azul. Clavería aterriza en Oviedo tras una campaña en la que también pasó por el Tudelano y la Sarriana, ambos en Segunda Federación, aunque con más protagonismo en los gallegos. A lo largo del curso participó en veintidós encuentros, seis de ellos como titular, y firmó nueve goles en menos de 600 minutos.

Con la base heredada de la pasada temporada y la continuidad de Roberto Aguirre como entrenador, los tres fichajes tratarán de darle un salto de calidad al Vetusta. Además, hay una cuarta novedad en camino, la del centrocampista Jaime Fuentes, procedente del Xerez, que se espera que pueda comprometerse con los azules en los próximos días. La mayor parte de la plantilla ya está configurada.