Real Oviedo se fija en Samu Rodríguez, lateral de 21 años del Alcorcón

Tras un inicio con curvas del mercado veraniego en el que el Real Oviedo ya ha anunciado tres fichajes (Pablo Sáenz, procedente del Granada; Youness, del Ceuta; y Jacobo, del Córdoba), ahora el club azul se encuentra en un periodo de pausa, pendientes todos de México, desde donde se negocia con Julián Calero para convertirse en el nuevo entrenador azul. Pero que no se hagan más movimientos inmediatos hasta incorporar al técnico no quiere decir que no haya un trabajo detrás. Es el caso de Samu Rodríguez, lateral izquierdo de 21 años que milita en el Alcorcón, de Primera Federación, y al que el Oviedo sigue desde hace meses.

La idea del club es buscar un competidor con Rahim en el carril zurdo de la defensa que no suponga un coste elevado en cuanto a salario, para de esta manera poder ser más agresivo en la inversión en otras zonas del campo que se consideran prioritarias. Con Samu el Oviedo tendría que afrontar un traspaso –tiene un año más de contrato– que no sería muy elevado y que, además, conforme a las normas del tope salarial, esa cantidad se dividiría entre los años de contrato para computar en el límite (amortización).

Se valora, también, su proyección. Samu tiene solo 21 años y lleva dos temporadas como habitual en el lateral izquierdo del Alcorcón, con los que disputó 25 partidos la temporada pasada y 35 en la que acaba de finalizar. Sus actuaciones han llamado la atención de equipos de Segunda, además del Atlético de Madrid para reforzar su filial. Hay competencia por hacerse con un futbolista que apunta al fútbol profesional y que ha sido seguido por la dirección deportiva azul en los últimos meses. La fórmula es similar a la empleada con Rahim hace dos veranos, cuando aterrizó en el Oviedo procedente del Recreativo de Huelva.

El nombre de Samu no es el único barajado para la posición de lateral, un lugar en el que se mantiene Rahim respecto a la pasada temporada. Cuando el Oviedo negociaba con Cata, secretario técnico de Osasuna, para hacerse con el puesto de director deportivo, la recomendación de este iba dirigida a Juan Cruz, lateral de los de Pamplona que acaba de terminar contrato. Sin embargo, tras el rechazo de Cata esta opción ha perdido fuerza, en parte porque el coste elevado de la operación no encaja con el plan ya comentado: los esfuerzos en sueldos están destinados a posiciones de ataque y del centro del campo.

De momento, el Oviedo se mantiene a la espera de mover ficha respecto a Samu y otros futbolistas interesantes apuntados en la agenda. La orden emitida desde México es la de centrar los esfuerzos en la contratación del entrenador, en negociaciones con Calero, y una vez cerrado este movimiento seguir reforzando el equipo en sintonía con el nuevo jefe de la caseta. Pero hay trabajo avanzado desde hace meses y Samu Rodríguez podría encajar en el proyecto.