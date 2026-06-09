Así es el contrato que ofrece el Real Oviedo a su futuro entrenador: Calero, como favorito

En las oficinas del Oviedo tienen clara una cosa. No quieren repetir errores pasados. Es por ello que el club azul ha puesto sobre la mesa de Julián Calero una propuesta concreta para convertirse en el nuevo entrenador del conjunto azul de cara a la próxima temporada en Segunda División. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la oferta del club al técnico madrileño consiste en un contrato de una temporada, más otra en función de objetivos. Una propuesta cauta, alejada de los contratos plurianuales que tantos disgustos han traído al club en los últimos cursos. Calero sigue siendo el elegido para hacerse con el banquillo azul, aunque la negociación continúa abierta y desde el club trabajan con cautela por lo que pudiese pasar.

La fórmula del año más uno no es casual. El Grupo Pachuca ha tenido que invertir grandes sumas en despidos de entrenadores desde su llegada a Asturias, y muchos de aquellos finales acabaron derivando en procesos judiciales para resolver las indemnizaciones. El propio Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, lo dijo pocos días en su comparecencia telemática: "Me duele pagar un sueldo de un entrenador que ya no está. Ese euro no podemos invertirlo. Nos pesa estar pagando rescisiones". La obsesión por no repetir el mismo error está condicionando, en buena medida, los tiempos y la forma de la negociación.

El recorrido de los últimos años justifica esa cautela. Álvaro Cervera firmó en octubre de 2022 hasta junio de 2023; fue renovado posteriormente hasta junio de 2025 y cesado en septiembre de 2023. Luis Carrión llegó en septiembre de 2023 hasta junio de 2024 y se marchó al término de aquella temporada. Javi Calleja firmó en julio de 2024 un contrato de dos temporadas, hasta junio de 2026, y apenas dirigió media campaña antes de ser destituido. Veljko Paunovic aterrizó en marzo de 2025 con un acuerdo hasta final de curso, fue renovado hasta junio de 2026 y terminó cesado en octubre de 2025. El regreso de Carrión, en octubre de 2025, también se ajustó a un contrato hasta final de temporada. Y Guillermo Almada llegó en diciembre de 2025 con la misma fórmula. Seis técnicos en menos de tres años, con rescisiones que han pesado en las arcas azules.

Por eso, la propuesta a Calero busca un equilibrio entre dar estabilidad y limitar el riesgo. Un año fijo, más uno adicional condicionado a objetivos, que protege al club ante un eventual mal arranque pero que también garantiza continuidad si el proyecto deportivo funciona. Esa es, ahora mismo, la principal pieza que falta por encajar en la negociación.

Calero ha sido el favorito del Oviedo desde el inicio del casting, una operación de la que ha informado este periódico paso por paso y que desveló en exclusiva el pasado 18 de mayo. Los contactos entre las partes, inicialmente a distancia y por videollamada, permitieron al técnico madrileño conocer de primera mano las líneas maestras del nuevo proyecto azul. El club, con el paso de las semanas, decidió dar un paso más y elegir a Calero como nuevo técnico, tras valorar diferentes perfiles. Su nombre gustaba en Oviedo y, sobre todo, en México, donde el Grupo Pachuca ha tenido un papel decisivo en el análisis de los candidatos. Encajaba en el perfil que el propio Jesús Martínez había verbalizado: un entrenador "con personalidad, intenso y disciplinado dentro y fuera del campo; que sea un obsesionado del fútbol, como lo soy yo".

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Ahora, todo pasa por cerrar los últimos detalles contractuales. El Oviedo concentra todos sus esfuerzos en sellar la llegada del nuevo entrenador para que pueda participar desde el principio en la planificación deportiva. El club ya ha comenzado a moverse en el mercado, pero entiende que la elección del técnico es una pieza clave para terminar de definir el modelo de plantilla. Calero, con un año más otro por objetivos sobre la mesa, sigue siendo el candidato preferido. La pelota está, ahora, en su tejado.