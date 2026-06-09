La opinión de los exjugadores del Real Oviedo en la época de Fernando Hierro, sobre el fichaje de Calero: "Convence al futbolista de todo lo que dice"
Varios exjugadores suyos de la temporada 2016/17 reciben con alegría la noticia: "Crea muy buen ambiente en el vestuario"
La llegada de Julián Calero al banquillo del Oviedo ha sido recibida con alegría por varios de los futbolistas que coincidieron con él en la temporada 2016/17, cuando el madrileño formó parte del cuerpo técnico azul como segundo de Fernando Hierro. Cuatro de aquellos jugadores, Miguel Linares, David Fernández, Diegui Johannesson y Toché, han querido valorar con LA NUEVA ESPAÑA a su nuevo entrenador con un denominador común: la capacidad de Calero para convencer al vestuario con argumentos y para sacar el máximo rendimiento a las plantillas que dirige.
Linares destaca, sobre todo, la capacidad del técnico para hacerse entender. "Te convence en todo lo que dice. Cada vez que había alguna explicación, siempre te convencía. Su fútbol no es el más brillante, pero sí el más efectivo. Jugar bien y no bonito, ese es su lema. Si ya se pueden hacer las dos cosas, genial. A los que nos gusta el fútbol, esa es la mejor descripción. Jugar fácil y no perder ningún balón", explica. Linares también incide en la parte personal del técnico madrileño. "Es un tipo muy cercano, humilde, normal. De los que se puede hablar con ellos".
David Fernández, héroe del ascenso de 2015 y otro de los jugadores azules de aquella plantilla, recuerda con cariño aquella etapa y conoce a Calero desde hace muchos años. "Tengo muy buen recuerdo de él. Era una persona que, pese a estar como segundo, trabajaba muy directamente con nosotros. Preparaba los entrenamientos y era de gran ayuda para Hierro. Lo conozco desde que tenía 18 años, porque fue el segundo de Míchel en el Rayo. Estaba allí en el filial y coincidí con él desde entonces. Es una persona muy preparada y lo ha demostrado sobradamente". Toché insiste, además, en que Calero ya conoce la casa. "Ya conoce el club y es una muy buena opción. Te convence porque te argumenta el porqué de jugar así. Lo tiene todo muy claro. Al Oviedo se le verá muy reconocible. No es un entrenador que cambie mucho. Saca rendimiento de lo que tiene. Hace las cosas fáciles para el jugador. Y, además, es una gran persona".
Por su parte, el lateral Diegui Johannesson destaca el peso que el técnico ya tenía en aquel cuerpo técnico azul. "Hierro le daba mucha cancha. Lo hacía muy bien. Tiene las ideas muy claras y sabe sacar el máximo rendimiento a sus jugadores. Se centra mucho en el aspecto táctico. La gente cree que es defensivo, pero trabaja mucho lo ofensivo. Se adapta bien a la plantilla que tiene", asegura. Johannesson cree, además, que una de las grandes virtudes de Calero es el ambiente que genera. "Su mayor virtud es que genera buen rollo en el vestuario. Saca partido a todos los jugadores. Con una gran plantilla puede hacer grandes cosas. Los entrenamientos son muy intensos. No deja que nadie baje el ritmo".
El último en pronunciarse fue el delantero Toché, que tiene claro que el Oviedo acierta con el fichaje. "Es un gran entrenador. Viene de hacer una gran temporada en el Levante. El ascenso es en gran parte culpa de él. Tiene a su equipo muy ordenado ofensivamente y un trato excepcional con el grupo. Es un gran acierto como entrenador".
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