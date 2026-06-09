Paco Fernández: "Siempre he pensado que poder entrenar al femenino era interesante"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Paco Fernández, nuevo entrenador del Oviedo Femenino, compareció ayer para explicar cómo afronta este nuevo reto en su carrera tras dejar el Juvenil A del club. "Lo vivo con ilusión. Supone un reto para mí al no haber entrenado nunca a un equipo femenino, pero me veo capacitado. No tuve dudas. Siempre he sabido que podía ser interesante y que había que apostar por ello", comenzó diciendo el ovetense. "En los entrenamientos habrá intensidad y exigencia, adaptándonos al equipo. Una vez se coja la rutina del día a día será mejor. Nos tendremos que ganar a las jugadoras ", zanjó el nuevo técnico del cuadro femenil azul.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas