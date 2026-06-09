Paco Fernández: "Siempre he pensado que poder entrenar al femenino era interesante"

Paco Fernández, nuevo entrenador del Oviedo Femenino, compareció ayer para explicar cómo afronta este nuevo reto en su carrera tras dejar el Juvenil A del club. "Lo vivo con ilusión. Supone un reto para mí al no haber entrenado nunca a un equipo femenino, pero me veo capacitado. No tuve dudas. Siempre he sabido que podía ser interesante y que había que apostar por ello", comenzó diciendo el ovetense. "En los entrenamientos habrá intensidad y exigencia, adaptándonos al equipo. Una vez se coja la rutina del día a día será mejor. Nos tendremos que ganar a las jugadoras ", zanjó el nuevo técnico del cuadro femenil azul.