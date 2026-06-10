10.000 euros por dejarse perder: el expresidente del Tudelano, acusado de intentar comprar al Vetusta

La investigación judicial que afecta al expresidente del Tudelano de Segunda Federación, Ramón Lázaro, ha alcanzado también al Real Oviedo a través de su filial. Lázaro fue detenido ayer y, aunque quedó en libertad al día siguiente, continúa imputado por varios presuntos delitos relacionados con la gestión de ambas entidades.

Entre las acusaciones que recoge el auto judicial figuran el desvío de fondos, irregularidades en patrocinios, apuestas ilegales y supuestos intentos de manipulación de encuentros deportivos. En este último apartado aparece el nombre del Vetusta. Según la documentación judicial, el exdirigente habría ofrecido 10.000 euros a futbolistas del filial oviedista para que desperdiciaran ocasiones claras de gol durante la eliminatoria de ascenso a Primera RFEF disputada recientemente y que acabó con el filial derrotando al conjunto navarro y colándose en la última eliminatoria por el ascenso.

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Pese a esas presuntas maniobras, el Vetusta se impuso en los dos partidos de la eliminatoria, tanto en Navarra como en el Carlos Tartiere, aunque terminó cayendo con el Coria en el doble enfrentamiento decisivo.