El guiño azul en la pared del hotel de concentración de la selección española antes del Mundial: "¡Hala Oviedo!"

La selección española ya está concentrada en Estados Unidos para preparar de la mejor manera posible el Mundial 2026 que echa a andar mañana, con la disputa del choque inaugural entre México y Sudáfrica, mismo encuentro que en el campeonato de 2010, de grato recuerdo para los españoles. Los de Luis de la Fuente consumen las horas previas en Chattanooga, ciudad estadounidense de unos 180.000 habitantes que pertenece al estado de Tennessee, y allí estarán durante la primera fase del Mundial 2026.

La selección se aloja en el hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown y las instalaciones de Baylor School son las que usan para los entrenamientos.

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El hotel ha sido decorado en todo su exterior con fotos de la selección, incluidos aficionados en partidos previos. Y una de esas fotos llama la atención pues, como puede verse en la imagen que acompaña a esta información, se puede ver a un aficionado que en plena grada rojigualda despliega una bufanda con el lema “¡Hala Oviedo!” y la bandera del Principado de Asturias. La imagen ha llamado poderosamente la atención tanto de los periodistas españoles allí desplazados como de los aficionados, ya que es visible desde varios metros de distancia en el exterior del hotel de concentración.