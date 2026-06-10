Lucas no da el visto bueno y el Oviedo activa el plan B para el lateral

Con la llegada de Calero ya acordada y solo pendiente de anuncio, el Real Oviedo vuelve a activarse en un mercado en el que ha entrado con fuerza, ya ha completado tres fichajes, y en el que sigue sopesando opciones para reforzar la plantilla que el parleño tendrá en sus manos. El club ha estudiado diversas alternativas en los últimos meses para, a pesar de no contar con un nuevo integrante de la dirección deportiva, no permanecer parado por completo. Uno de los cambios de guion que podría darse es en el lateral derecho, donde la negociación para la renovación de Lucas Ahijado no ha avanzado y cada vez toma más cuerpo la opción de que sea Aisar, defensa del Ceuta, el que compota con Nacho Vidal por el puesto.

Uno de los primeros movimientos del Oviedo en el mercado fue el de presentarle la oferta de renovación al canterano, lo hizo con la temporada aún en curso, como informó este periódico el pasado 7 de mayo. Se trataba de una propuesta con un descenso en los emolumentos, en la línea de los futbolistas con contrato en vigor, cuyos contratos también contemplaban una rebaja en caso de caer el equipo a Segunda. La esperanza en el club era que el lateral aceptara la propuesta ya que al examen meramente deportivo se unía la necesidad de mantener la cuota de cantera con su presencia en Segunda. Una idea aún más necesaria ante las incógnitas en torno al futuro de Santi Cazorla, aún no resueltas.

Pero el paso de las semanas no ayudaron a aclarar la situación. Lucas sigue sin aceptar la propuesta y el Oviedo no se ha movido de su postura, por lo que la situación permanece encallada. Como el club veía que podía darse esta situación, ha ido activando el plan B, que pasaba por buscar en el mercado de Segunda alternativas a Lucas. Ahí es donde entra Aisar Ahmed, lateral derecho de 24 años que acaba de finalizar su vinculación con el Ceuta y que ha sido seguido en los últimos meses por la dirección deportiva. El Oviedo tiene un acuerdo verbal con el futbolista, que cuenta con otras propuesta además, pero siempre supeditado a que Lucas no prolongue su vinculación, una resolución que cada vez parece más cercana.

Noticias relacionadas

La incorporación de Aisar estaría encauzada, de la misma manera que parece hacerlo la de Atienza para reforzar el centro del campo. Las dos llegadas contarían, además, con el visto bueno de un Calero que a Atienza ya lo tuvo en el Burgos como pieza indiscutible en sus planes.