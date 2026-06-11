El “cuadrado mágico”, los jueves de defensa y otros detalles de la primera etapa de Julián Calero en el Oviedo

Fernando Hierro era el líder de la banda, el "frontman", pero Julián Calero ejercía de ese guitarrista sin el que nada tendría sentido. La primera etapa del parleño en el Real Oviedo le trajo a la capital de Asturias como escudero de un Hierro que afrontaba su primera experiencia como entrenador. De ahí que su rol fuera el de más de un consejero. Mucho más. En su paso por Oviedo, Calero dejó su sello en forma de entrenamientos muy metódicos, un cuidado especial de la táctica y algunos detalles recordados entre sus pupilos, en especial ese “cuadrado mágico” con el que defendían los azules.

Los que coincidieron en aquella 2016/17, la segunda seguida del Oviedo tras el regreso, coinciden en definir a Calero como un entrenador pendiente de los detalles y con mucho ojo para las actuaciones defensivas. Tenía una obsesión por entonces el parleño, y así lo machacaba en cada sesión en El Requexón: defender por dentro con firmeza, aunque eso significara dejar libres las bandas. Dentro del vestuario, con gracia, definieron aquella forma de defender como el “cuadrado mágico”, un concepto que en ataque ya había puesto de moda Vanderlei Luxemburgo durante su poco exitoso paso por el banquillo del Real Madrid.

Ayudantes con cartel

Cuando el Oviedo nombró a Hierro como técnico, la noticia sorprendió a todos. Nunca había entrenado el ex del Madrid. Fue una apuesta con riesgos del Grupo Carso. Y quiso rodear al malagueño de un grupo fuerte, un cuerpo técnico de “Champions”, como se encargaron de cacarear desde la propia entidad cuando se anunciaron sus componentes.

En el caso de Calero, el reclamo era justo: venía de ser asistente de Julen Lopetegui en el Oporto, que había disputado la máxima competición continental. De hecho, en sus frecuentes charlas frente a los futbolistas (comunes también), Calero solía hacer referencias a esa experiencia en la Champions League y hablaba de partidos concretos: “El año pasado contra el Bayern jugamos de una forma parecida...”.

Protagonista

Aunque Hierro fuera el jefe, a Calero le tocaba llevar la voz cantante en el día a día. En esa rutina, la que se veía en El Requexón, la pareja actuaba como el modelo clásico de manager inglés. Mientras Calero insistía en los ejercicios tácticos y en la intensidad en los entrenamientos, Hierro observaba desde más distancia, aunque era él el que tomaba las decisiones importantes. Incluso había un día a la semana, miércoles o jueves dependiendo de cuándo se jugara, en el que Calero se convertía en el protagonista absoluto: era el entrenamiento dedicado al planteamiento defensivo, sin balón. La orden principal, la antes expuesta: cerrar con firmeza por dentro.

Los que vivieron aquellas sesiones se sorprendieron de la metodología. Era moderna, diferente a lo que estaba acostumbrado un vestuario que venía de año y medio con Sergio Egea, más gestor que analista. El método de Calero caló entre los futbolistas.

El diálogo como base

Hay otro factor fundamental para trazar la personalidad del nuevo entrenador del Oviedo: su vínculo con el vestuario. Calero es un entrenador que trata de mantener sana la caseta y que usa el diálogo como baza principal. En realidad, en la 16/17 era un papel común con Hierro, un entrenador muy cercano al futbolista. También lo era Calero.

No era el clásico reparto de roles de poli bueno y poli malo. Los dos coincidían en la forma de llevar al grupo. Exigentes, sí; pero siempre abiertos a explicar las cosas. Tras un año, el anterior con Egea, con algunos problemas dentro del vestuario, con Hierro y Calero el grupo se mantuvo unido hasta el final, aunque se quedó sin el premio del play-off por el que peleó incansablemente. Ahora, el parleño tiene la oportunidad de buscar el éxito rotundo a la segunda. Y lo hará llevando la voz cantante, como líder de la banda.