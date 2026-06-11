César Martín, exjugador del Real Oviedo e internacional por España: "Me enteré de que era internacional por primera vez en el teletexto"

César Martín (Oviedo, 1978) acababa de aterrizar en el Deportivo cuando recibió la llamada más deseada: la de representar a España. En realidad no fue una llamada, lo vio en la televisión, en el teletexto, símbolo informativo noventero. Su saldo en la selección se eleva a 13 presencias y, aunque se le resistió la experiencia de un Mundial, sí defendió a España en la Eurocopa de 2004, en Portugal.

—¿Qué recuerda de su etapa en la selección española?

Tengo un recuerdo magnífico. Defender a la selección es lo máximo para cualquier futbolista. Ya había pasado por las categorías inferiores, pero dar el salto a la absoluta fue inolvidable. Acababa de llegar al Deportivo y debuté en agosto. Compartir vestuario con jugadores que habían sido mis ídolos, como Guardiola, Hierro o Luis Enrique, fue algo muy especial.

¿Cómo recibió la noticia de la convocatoria?

Había cierto runrún porque estaba asentado en la sub-21, pero no me lo esperaba. Además, me enteré de una manera muy curiosa. Llevaba pocos días en A Coruña y vivía en el hotel. Llegué de entrenar, miré el teletexto porque había oído que tenía opciones y vi mi nombre en la lista. Diez minutos después me llamó el delegado del Deportivo para confirmármelo y a partir de ahí empezó a sonar el teléfono sin parar.

¿Cuál fue su mejor momento con España?

Guardo un recuerdo especial de todos los partidos. En el segundo y el tercero marqué, así que empecé muy bien. Llevaba tres encuentros y dos goles. Estábamos con Camacho y compartía vestuario con una generación irrepetible. Después tuve que operarme de pubis y me perdí una Eurocopa, pero también recuerdo con cariño la etapa posterior y la clasificación para la Eurocopa de 2004.

Sí pudo disputar la Eurocopa de Portugal.

Sí, aunque el resultado fue decepcionante porque caímos en la primera fase. Aun así, la experiencia fue extraordinaria. Había muchísima afición española en el Algarve, los entrenamientos tenían un ambiente espectacular y compartimos momentos inolvidables. Viéndolo con perspectiva, era un gran equipo. Ya estaban apareciendo jugadores como Xabi Alonso, Xavi, Torres o Reyes, que después marcarían una época.

Le tocó competir por un puesto con Helguera y Marchena.

Sí, era complicado. Además, Puyol actuaba muchas veces como lateral. Pero tuve la fortuna de compartir muchos años con esa generación desde las categorías inferiores. Éramos amigos antes que compañeros. Esos vínculos son de los mejores recuerdos que me dejó el fútbol.

¿Con quién compartió habitación en su primera concentración?

Con Pep Guardiola. Imagínate lo que suponía para mí. Era uno de mis referentes y de repente estaba dos semanas compartiendo habitación con él. El trato que me dieron los veteranos fue extraordinario. Guardiola, Luis Enrique, Hierro... Me hicieron sentir uno más de la selección desde el primer día.

¿Ya se intuía el entrenador que lleva dentro?

Sí. Siempre tuvo alma de líder. Estaba pendiente de todos los detalles, analizaba el fútbol de una forma distinta y tenía una visión que iba más allá de lo que ocurre en el campo. Se le veía constantemente organizando, corrigiendo y ayudando a los compañeros. Había algo especial en él.

¿Cómo ve a la actual selección española?

Con muy buenas sensaciones. Lleva muchos años desarrollando una identidad muy clara. La gran ventaja es que estos jugadores llevan mucho tiempo juntos y tienen totalmente interiorizado el modelo de juego. Además, compiten cada semana en los mejores equipos del mundo y eso les da un nivel de exigencia altísimo.

¿Quiénes son los grandes favoritos al título?

Francia siempre es una referencia. Luego están Argentina y Brasil, que nunca se pueden descartar. Pero creo que las selecciones europeas tienen un punto extra de competitividad. España, Francia, Argentina y Brasil están entre las principales candidatas.

¿Está Lamine Yamal preparado para asumir el foco mundial?

Sin ninguna duda. Está acostumbrado a la presión desde muy joven. Además, tiene la suerte de estar rodeado de jugadores de muchísimo nivel, así que no necesita asumir toda la responsabilidad. España tiene recursos por todas partes. Las selecciones campeonas no dependen de un futbolista, sino de un gran bloque.

¿Hay algún jugador que destaque por encima del resto?

Más que fijarme en un nombre concreto, me quedo con el grupo. Esa es la gran fortaleza de España. Puedes cambiar piezas y el equipo sigue funcionando igual. No existe una dependencia absoluta de ningún jugador.

¿Con cuál se queda, con la selección de 2010 o con la actual?

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Es una comparación muy difícil. La de 2010 tiene un mérito enorme porque rompió una barrera histórica y cambió la mentalidad del fútbol español. Eso fue decisivo. Quizá por romanticismo me quede con aquella generación. Pero lo que están haciendo los futbolistas actuales también es extraordinario. La precocidad con la que asumen responsabilidades de primer nivel mundial y la naturalidad con la que compiten es algo impresionante.