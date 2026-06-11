Ya es oficial: Julián Calero dirigirá al Real Oviedo la próxima temporada

Ya es oficial. Julián Calero es el nuevo entrenador del Oviedo, así lo ha anunciado el club azul, con el objetivo de devolver al equipo a Primera División. El club azul y el técnico, ex del Levante, han cerrado el acuerdo definitivo en las últimas horas, sellando una operación cuya candidatura fue adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 18 de mayo.

El compromiso es por una temporada, según ha anunciado el club, aunque hay la posibilidad de extenerderlo uno másl si alcanza determinados objetivos, tal y como había informado este periódico, y con su contratación el Oviedo ya tiene al sucesor de Guillermo Almada. La de Calero es una apuesta que nace en Asturias pero que cuenta con el visto bueno de Jesús Martínez desde los primeros compases. De hecho, y al contrario que en otros procesos observados otros años, en esta ocasión el principal favorito desde las primeras conversaciones es el que dirigirá al Oviedo.

El nombre de Calero fue sugerido por los rectores azules en Asturias y Jesús Martínez dio el visto bueno tras la reunión por videoconferencia con él. Tras tomar la decisión, en los últimos días se han perfilado los detalles contractuales para que el parleño, que ya conoce la casa, se ponga a los mandos de la plantilla.

Será la segunda experiencia de Calero con el Oviedo. La anterior fue con Fernando Hierro de entrenador y él en un papel de segundo. Ocurrió en la temporada 2016/17 y fue antes de que diera el salto a entrenador principal. Como primer técnico, el de Parla ha cosechado éxitos en Burgos, Cartagena y Levante, con el que logró el ascenso a Primera División la pasada temporada, aunque fue despedido en la actual.

Así lo ha hecho oficial el Oviedo:

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Julián Calero como nuevo entrenador del primer equipo, firmando con el equipo ovetense hasta junio de 2027.

Julián Calero Fernández, de 55 años, nació el 26 de octubre de 1970 en Parla (Madrid). El nuevo técnico oviedista desarrolló su carrera como futbolista en distintos equipos del fútbol madrileño, entre ellos la AD Parla o el CF Fuenlabrada, llegando a competir en Tercera División y Segunda División B antes de retirarse en el año 2000, etapa que compaginó con su trabajo en la Policía Municipal de Madrid.

Su etapa en los banquillos comenzó en la cantera del Atlético de Madrid, antes de pasar como segundo entrenador al Rayo Vallecano. Posteriormente dirigió al Juvenil del Real Madrid y fue segundo entrenador del Real Madrid Castilla, iniciando así una amplia trayectoria en el fútbol profesional.

Su vínculo con el Real Oviedo se remonta a la temporada 2016-17, cuando formó parte del cuerpo técnico como segundo entrenador a las órdenes de Fernando Hierro, por lo que ya conoce la entidad, su dinámica de trabajo y el entorno competitivo del club.

Ha dirigido equipos como CF Rayo Majadahonda, Burgos CF, FC Cartagena o Levante UD, en este último logrando el ascenso a Primera División en la temporada 2024-25. Además, ha sido segundo entrenador en clubes y selecciones de primer nivel como el FC Porto y la Selección Española, acumulando experiencia internacional en proyectos de máximo nivel.

El nuevo técnico oviedista se pondrá al frente del primer equipo carbayón con el comienzo de la pretemporada, el próximo 6 de julio en El Requexón. Además vendrá acompañado de su cuerpo técnico, compuesto por Pedro Hernández como segundo entrenador y Roberto Ovejero como preparador físico.