Las primeras impresiones de Julián Calero como entrenador del Real Oviedo: “Traigo una mochila cargada de energía”
“Volver a reencontrarme con la gran familia azul y sentir de nuevo vuestro cariño es algo muy difícil de explicar si no eres carbayón”, explica el técnico.
Julián Calero es el designado por el Grupo Pachuca para llevar las riendas del Real Oviedo de cara a la próxima temporada. El club lo ha hecho oficial esta mañana y el parleño se muestra encantado de encarar este nuevo reto. Mañana será presentado ante los medios, pero de momento el entrenador ha querido expresar sus primeras palabras a través de su cuenta de Instagram.
“Hola carbayones/as. Hoy es un día muy grande para mí. No os imagináis la ilusión, emoción y la mochila tan cargada de energía que traigo en esta nueva etapa en el Real Oviedo. Hace una década tuve la suerte de formar parte de vuestra familia y hoy vuelvo con la misma pasión y unas ganas enormes de ver competir a nuestro equipo y devolveros toda la confianza recibida”, publica el entrenador.
“Volver a reencontrarme con la gran familia azul y sentir de nuevo vuestro cariño es algo muy difícil de explicar si no eres carbayón. Ahora toca trabajar, creer y construir juntos”, añade Calero; “estoy convencido de que TODOS UNIDOS, afición, club, equipo y con una gran dosis de HUMILDAD podremos alcanzar lo que nos propongamos”.
Y finaliza con un mensaje: “Muchas ganas de veros pronto y… ¡orgulloso de volver a ser azul! ¡Puxa Oviedo!”.
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