Las primeras impresiones de Julián Calero como entrenador del Real Oviedo: “Traigo una mochila cargada de energía”

Julián Calero es el designado por el Grupo Pachuca para llevar las riendas del Real Oviedo de cara a la próxima temporada. El club lo ha hecho oficial esta mañana y el parleño se muestra encantado de encarar este nuevo reto. Mañana será presentado ante los medios, pero de momento el entrenador ha querido expresar sus primeras palabras a través de su cuenta de Instagram.

“Hola carbayones/as. Hoy es un día muy grande para mí. No os imagináis la ilusión, emoción y la mochila tan cargada de energía que traigo en esta nueva etapa en el Real Oviedo. Hace una década tuve la suerte de formar parte de vuestra familia y hoy vuelvo con la misma pasión y unas ganas enormes de ver competir a nuestro equipo y devolveros toda la confianza recibida”, publica el entrenador.

“Volver a reencontrarme con la gran familia azul y sentir de nuevo vuestro cariño es algo muy difícil de explicar si no eres carbayón. Ahora toca trabajar, creer y construir juntos”, añade Calero; “estoy convencido de que TODOS UNIDOS, afición, club, equipo y con una gran dosis de HUMILDAD podremos alcanzar lo que nos propongamos”.

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Y finaliza con un mensaje: “Muchas ganas de veros pronto y… ¡orgulloso de volver a ser azul! ¡Puxa Oviedo!”.