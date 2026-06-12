Del banquillo del Sporting al del Oviedo en 8 meses: el curioso cambio del ayudante de Julián Calero

El de hoy, con su presentación, fue un día especial para Julián Calero pero también para uno de sus más estrechos colaboradores. Roberto Ovejero será el preparador físico de la primera plantilla y, como en el caso del parleño, para él también es un regreso pues formó parte del cuerpo técnico con Hierro a la cabeza en la 16/17. Ovejero ha acompañado a Calero en sus últimos destinos.

No fue el único en acompañar al de Parla en el estrado del Carlos Tartiere. A sus 47 años, Pedro Hernández se estrena como segundo de Calero tras haber ejercido ese mismo rol con Asier Garitano en los últimos tiempos, hasta que el cuerpo técnico fue despedido hace 8 meses. Fue su asistente en su reciente experiencia como entrenador del Sporting. Antes de dedicarse a los banquillos, Pedro Hernández fue un futbolista con una dilatada trayectoria y jugó en Atlético B, Albacete, Ciudad de Murcia, Castellón, Leganés o Toledo.