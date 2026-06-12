EN DIRECTO: Sigue la rueda de prensa de Julián Calero como entrenador del Real Oviedo
Julián Calero es el nuevo entrenador del Real Oviedo. El club azul y el técnico, ex del Levante, anunciaron ayer el acuerdo definitivo, sellando una operación cuya candidatura fue adelantada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 18 de mayo.
El compromiso es por una temporada, según ha anunciado el club, aunque hay la posibilidad de extenerderlo uno másl si alcanza determinados objetivos, tal y como había informado este periódico, y con su contratación el Oviedo ya tiene al sucesor de Guillermo Almada. La de Calero es una apuesta que nace en Asturias pero que cuenta con el visto bueno de Jesús Martínez desde los primeros compases. De hecho, y al contrario que en otros procesos observados otros años, en esta ocasión el principal favorito desde las primeras conversaciones es el que dirigirá al Oviedo.
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