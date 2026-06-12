Julián Calero, en su presentación: "Venimos de un año complicado y hay que saber resetear, pasar el parabrisas y mirar hacia adelante"

Julián Calero fue presentado esta mañana como entrenador del Real Oviedo en el Carlos Tartiere. El parleño vuelve a la que fue su casa con la maleta llena de ilusión.

Martín Peláez, presidente del Oviedo, introdujo al técnico explicando que “estamos muy contentos, le agradecemos a Almada su implicación y le deseo lo mejor, pero estamos emocionados con Julián Calero, que tiene una gran calidad humana y es un viejo conocido de la casa. Le agradezco las ganas, y eso es muy importante. Vienes a una institución histórica”. A continuación, habló el entrenador.

Primeras impresiones. “Gracias al presidente y a los que nos acompañan en un día importante. Nos reencontramos con el club, con la ciudad, con mucha gente. Ha sido un momento bonito. Venimos con la mochila cargada de ilusión, de energía positiva. La transmitiremos al club. Venimos de un año complicado y hay que saber resetear, pasar el parabrisas y mirar hacia adelante. Segunda es larga y complicada pero venimos con ilusión, con una palabra por encima de todas: humildad. Eso tenemos que trasladarlo al campo, con sacrificio y una idea de juego, que todos disfruten de su equipo, pero con la palabra humildad en grande. Nuestra afición es extraordinaria, no es lo que falló el año pasado. Quiero seguir teniéndoles al lado. Que se sientan orgullosos. Intentaremos que quieran venir a ver a su equipo. Si vamos todos juntos será más fácil también los medios. Queremos estar en lo más alto que se pueda. Toca volver a competir como bestias en Segunda”.

Regreso a Oviedo. “Soy más mayor, me han salido arrugas. He visto cambiado el club, el estadio, más gente trabajando, es signo de crecimiento. Son 10 años más de experiencia, he tenido aventuras, en las que esa madurez es importante. Lo que no ha cambiado es la ilusión. Tenemos que trasmitir esta limpieza en nuestras cabezas al entorno

Favoritismo. “Pasa todos los años, los que bajan son favoritos, una cosa es lo que se diga y lo que nosotros transmitimos. Si transmitimos lo difícil que es Segunda y que sin humildad es imposible. No me preocupa pero sí me ocupa tener los pues en el suelo. Vamos a armar un equipo competitivo, pero con los pies en el suelo. Como diría Luis, tenemos el culo pelado, como los monos. Luis es alguien que le tengo un cariño tremendo. Si nos equivocamos lanzando mensajes erróneos será más complicado. No vengo a vender humo, sino a trabajar y a hacer un equipo competitivo”.

Fichajes. “Firmamos el miércoles a las 12 de la noche y no he tenido tiempo de ver los fichajes. Son muy válidos, son chicos que pueden aportar. Tendremos reuniones, y hay un grueso de plantilla, me adapto pero tengo mi idea muy clara. He notado sintonía buena y eso me hace ser optimista. Estoy contento”.

Santi Cazorla. “Opino lo mismo que todo el mundo, es un futbolista que ha marcado una época. No voy a descubrir a Santi. Es un tipo extraordinario y sé lo que significa. No he hablado con él pero lo haré, es muy importante, pero no he tenido tiempo. Iré hablando con todos, desde el utillero a los jugadores. Tendremos que verlo con él, no sé su planteamiento. Quiero ser respetuoso, reitero las palabras de Jesús: se ha ganado el derecho a decidir”.

Jesús Martínez y su planteamiento. “Claro que hablé con él. Ha sido una conversación sincera, buena. Los dos vamos de cara. Le expliqué que mis equipos compiten bien pero que también juegan bien. Me gusta de mis equipos el equilibrio. Alguno lo confunde con ser defensivo. O se hace un estereotipo. Otra cosa es qué herramientas tengo y qué puedo hacer. Lo adaptaré a los que tenga. Pero lo primero es que mi equipo compita bien. A partir de ahí, jugaremos bien, pero no será en dos días”.

Pretemporada. “El 6 lunes ya tendrán las pruebas para empezar y tener 6 semanas de pretemporada, pero es un boceto”.

Opción de Oviedo. “Soy intuitivo y el corazón se lleva, eso ha sido lo primero. Tenemos que ir a Oviedo, esa ha sido mi intuición. He asumido algunas cuestiones que en otros clubes no tendría que hacerlo pero lo he hecho porque creía en el proyecto. No podemos equivocar los pasos, lo he hablado con Jesús. Toca pelear, fajarse, ya sabéis lo que es Segunda. No voy a vender nada. Los objetivos son ambiciosos, pero si alguien piensa que seremos líderes entre la 1 y la 42 no es así. Seguiremos los pasos correctos para estar donde debemos en el último mes”.

Salidas. “Habrá movimientos, pero seguro que los que se queden iremos de verdad. Será un equipo bonito. Habrá entradas y salidas, hay un tope que respetar. Todo se mueve en lo deportivo pero una o dos puede ser por ajustar los números. Vamos a ir a ganador. El club peleará las condiciones económicas y veo decisión y ganas. Hay que resetear la cabeza y quiero ver a la gente con ilusión. Lo pasado, pasado está. Las heridas dejan cicatrices, esta hay que cerrarla, dejará cicatriz, pero no puede condicionar el resto de nuestro camino”.

Carencias del equipo. “Eso sería hablar en pasado. He hablado de algunas situaciones, con unos números en defensa y ataque que deben mejorar. Y debemos adaptar el equipo a la nueva categoría. Qu esté preparado para competir en Segunda”.

Aarón, Chaira, Hassan y Reina. “Los jugadores buenos hay que retenerlos, pero no siempre se puede. Y el tope nos comprime a todo. Hay que tener intuición para quedarnos con el máximo de jugadores buenos, a ver cuántos somos capaces. A ver hasta dónde podemos retenerlos. Ahí empieza la maniobra de la dirección deportiva ver cómo montamos el equipo”.

Idea de número de jugadores. “No me gustan plantillas largas, porque eso condiciona las cosas. No le das espacio a la cantera. Sé que se está trabajando muy bien ahí y tenemos que poder completar listas y entrenamientos con chicos de la cantera. Otra cosa es si juegas competición europea y necesitas plantilla larga. Ahí decide la dirección deportiva, pero esa es mi intención”.

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Mensaje final. “Aunque sea una segunda parte y dicen que no son fáciles, he visto buenas segundas partes, como El Padrino 2 y Terminator 2, que son buenísimas. Que todos montéis en el barco y que todos estén orgullosos de ser azules”.