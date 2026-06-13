Calero empieza a usar su fórmula en el Real Oviedo: "¿Tu subes las escaleras de uno en uno o de seis en seis?"

Julián Calero ya se siente como el máximo responsable del timón del Real Oviedo en esta su vuelta a la casa azul. Actuó como segundo de Fernando Hierro en la temporada 2016/17, que se saldó con el equipo peleando por entrar en los play-off, pero quedándose sin premio final. Ahora lo hace como actor principal y espera que las cosas vayan bien con humildad y unidad en torno al equipo.

En unas declaraciones ofrecidas a los medios del club, Calero describió sus primeras sensaciones como entrenador del conjunto carbayón.

Sus sentimientos.

“He sentido emoción, mucha emoción. Se me ha puesto el nudito en la garganta y eso es bueno, porque tener sentimientos en la vida es muy bueno. Si eres un cacho de carne con piernas no sientes nada… Estar aquí me da alegría, de volver a tener esta experiencia. Ha sido una emoción muy bonita”.

Estilo del equipo.

“Tenemos que competir, dar ilusión y con humildad. Eso es absolutamente innegociable. Pero se quedan cortas, hay muchas más cosas que tenemos que poner, que tiene que ver con los valores de la vida. Trabajo, solidaridad, compañerismo, esfuerzo, trabajo en equipo… Pero en primer lugar van las tres cosas dichas antes. No le resto importancia a las otras, tampoco”.

Objetivo en la Liga.

"¿Tú subes las escaleras de uno en uno o de seis en seis? El que quiera subirlas o bajarlas de seis en seis corre el grave riesgo de caerse o de no poder subir. Lo importante es saber manejar los tiempos, conocer la dificultad del reto y disfrutarlo cada día. Vengo a disfrutarlo pero mi forma de disfrutarlo es compitiendo y liderando un grupo de personas que son mus jugadores y mi staff. Y lanzando mensajes de ilusión a través de cómo se comportan nuestros jugadores a nuestros aficionados. Que se retroalimenten y se fusionen con nosotros. Como lo logremos, vamos a ser un panda de jugadores y de equipo complicados de vencer. Pero eso no va a ser fácil. Tenemos que quitar nuestros egos, y esos egos individuales pasarlo al colectivo. Cambiar el yo por el nosotros. Y lo vamos a conseguir, yendo todos a una. Vamos a hacer que este camino duro sea bonito”.

Legado.

“En la vida somos el rastro que dejamos. Si está Luis Aragonés aquí es porque ha dejado un rastro. Hay gente que deja tufo y otros que dejan rastro agradable. Luis ha dejado un rastro agradable. Me gustaría que mi rastro, más allá de valorarse por el éxito o el fracaso deportivo, es de que haya sido una persona que deja el club mejor que cómo me lo encuentro”.

Aterrizaje.

“En todos los clubes en los que he estado digo que tengo la ilusión de que me voy a quedar para toda la vida y que cuando devuelvas las llaves de tu casa al Oviedo se encuentre un club, una casa, mejor de lo que la dejé. Ojalá que lo consiga., Si lo hago es que hemos cumplido los objetivos. Vengo a soñar en grande, que nadie me quite soñar en grande. Yo puedo soñar en grande, y mis sueños me los guardo para mí. Quiero hacer soñar en grande a mis aficionados en mi club”.