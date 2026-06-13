Calero impulsa la reconstrucción: el Oviedo avanza en tres nuevos fichajes

Julián Calero no rehusó hablar sobre la planificación deportiva, a la que aún le queda recorrido en este mercado, y lanzó varios mensajes de aprobación hacia el trabajo iniciado hace meses por Agustín Lleida y Roberto Suárez. Ellos son los encargados de la reconstrucción, con Jesús Martínez como jefe, antes de la llegada de un nuevo director deportivo. Calero, desde ya, trabaja con los rectores del club para conformar una plantilla ambiciosa que sufrirá profundos cambios y que en estos momentos apunta en tres frentes: Aisar, Atienza y Samu Rodríguez.

"Será un equipo bonito", resumió cuando se le preguntó por el Oviedo que espera tener a sus mandos. De momento, la dirección deportiva ya ha cerrado tres incorporaciones: Pablo Sáenz (procedente del Granada), Youness (Ceuta) y Jacobo (Córdoba). Los tres parecen encajar en la filosofía de Calero, como él mismo dejó entrever. Y hay otros tres que pueden seguir el mismo camino.

El que está más cerca de comprometerse con el Oviedo es Aisar, lateral derecho que acaba de rescindir su contrato con el Ceuta y que apunta a ser el sustituto de Lucas Ahijado. El club tiene un acuerdo verbal con él, pero queda refrendarlo por escrito. Su incorporación estaba condicionada a que Lucas no renovara. Como el canterano no ha aceptado la propuesta y el club no se ha movido de esos parámetros, con un descenso en su salario, todo indica que el canterano pondrá fin a una carrera en el Oviedo y que le suplirá Aisar.

Otro que encaja perfectamente en la libreta de Calero es Atienza: la experiencia juntos en el Burgos así lo demuestra. El Oviedo ha hablado en varias ocasiones con el pivote, pero la situación se había paralizado con el fin de la competición. Ahora, la firma de Calero aclara el panorama. Es un jugador de su confianza y su fichaje cubriría la posición de pivote defensivo, más posicional, para competir con Youness. Pero aún queda alcanzar un acuerdo con el futbolista, que tiene pretendientes, empezando por el propio Burgos, que quiere su renovación. El factor Calero puede ser clave para convencerle de apostar por el Oviedo.

Y está la situación de Samu Rodríguez, lateral zurdo del Alcorcón, al que la secretaría técnica sigue desde hace meses. Es el favorito para esa posición, aunque habría que llegar a un acuerdo con el conjunto alfarero para su traspaso. El hecho de que solo tenga un año más de contrato podría facilitar las cosas al Oviedo, que le considera la opción más interesante para unirse a Rahim en el lateral. No obstante, el club también ha rastreado alternativas por si la negociación con el Alcorcón se encalla.

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Esos tres son los movimientos más urgentes en la hoja de ruta azul, aunque hay más objetivos a medio plazo, dirigidos sobre todo a la parte ofensiva, donde se concentrará el mayor esfuerzo económico. Izeta y Sancris son dos jugadores que gustan para las posiciones de ataque. Mientras que el primero podría esperar a la pretemporada para intentar convencer a Terzic, nuevo técnico del Athletic, para mantenerse en Primera División, la continuidad de Bordalás en Getafe parece abrir las puertas de salida para Sancris de par en par. El Oviedo espera en ambos casos a que se pongan a tiro.