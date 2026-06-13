Carlos Muñoz, exjugador del Real Oviedo e internacional por España: "Ser el máximo goleador nacional y no ir al Mundial fue muy duro"

A Carlos Muñoz (Úbeda, Jaén, 1961) el premio de la selección le llegó algo tarde, con ya 29 años, por eso fue para él una "sorpresa". Y aunque no tuvo mucho recorrido, menos del que merecía seguro, le dio tiempo a dejar su impronta: seis partidos y seis goles. Por si a alguien le quedaba alguna duda: hombre de área. En su condición de internacional, el ahora embajador del Real Oviedo analiza su paso por la selección y las opciones de los de Luis de la Fuente.

¿Qué recuerda de su experiencia con la selección española?

Fue un orgullo y, además, algo inesperado. Con la edad que tenía y jugando en el Oviedo no entraba en muchas quinielas. Pero eran años de cambios tras el Mundial de Italia y cuando me llamaron me hizo muchísima ilusión. Encima debuté en Gijón, cerca de casa, así que lo afronté con mucho entusiasmo.

Aquel debut en El Molinón estuvo rodeado de polémica.

Sí, se habló bastante. José María García me criticó mucho por la convocatoria y por mi edad. Mi madre lo pasó mal con algunos comentarios y me preguntaba qué le había hecho yo. Le decía que era fútbol y que no hiciera caso. Luego llegó el partido, me centré en jugar, marqué pronto y ganamos a Brasil. Fue un día muy feliz.

¿Ese partido le hizo sentirse definitivamente internacional?

Sí. A partir de ahí me lo creí. Sabía que podía estar a ese nivel independientemente de la edad. Fui convocado ocho o nueve veces y cada vez me sentía más integrado. Intenté demostrar lo que podía aportar. Jugué seis partidos y marqué seis goles.

¿Le dolió quedarse fuera después?

Mucho. Con el cambio de seleccionador tuve menos fortuna. No entendía por qué no iba si seguía haciendo lo mismo. Me decepcionó especialmente Miera cuando no me llevó al partido de Oviedo. Había estado lesionado en pretemporada y decidió no llamarme.

Y después llegó la gran decepción del Mundial.

Sí. Ser el máximo goleador nacional de tu país y no ir al Mundial fue muy duro. Me pareció injusto. Con Clemente ya había tenido algún desencuentro cuando estaba en el Atlético de Madrid y siempre pensé que quizás aquello pudo influir.

¿Nunca habló con él sobre aquella decisión?

No. Escuché algunas declaraciones que no entendí muy bien, pero tampoco me interesó demasiado buscar explicaciones.

¿Cómo vivió el momento de conocer la lista definitiva?

Fue muy triste. Recuerdo que me fui al Cristo y no quería saber nada. Cuando bajé y vi que nadie me daba la enhorabuena, entendí que me había quedado fuera.

¿Pudo seguir el Mundial después de aquello?

Sí, claro. Soy español y quería que ganara la selección. Sentía dolor por mí porque era una oportunidad preciosa, pero seguí los partidos. Incluso me hubiera gustado que Julio Salinas hubiera sido el máximo goleador del torneo.

¿Qué espera de España en este Mundial?

Voy a verlo todo porque soy futbolista y me encanta este deporte. Creo que podemos ganar. Tenemos un equipo muy potente y llegamos con ilusión. Se percibe en todo el país. Después de lo que se vio en la Eurocopa, estamos entre los grandes favoritos.

¿Quiénes son los principales rivales?

Me gusta mucho Francia. Si tengo que apostar, diría España y Francia. En un segundo escalón pondría a Portugal y Argentina. Pero en el fútbol nunca se sabe. En las eliminatorias un mal día te manda a casa.

¿Está Lamine Yamal preparado para ser la gran estrella del torneo?

No tengo ninguna duda. Hay que ver todo lo que ha conseguido ya con su edad. También Nico Williams, aunque llegue con molestias. Lo mejor es que ya casi no hablamos de individualidades. Eso significa que la selección tiene muchísimo nivel colectivo.

¿Qué futbolistas le gustan especialmente?

Rodri, Pedri, Ferran... Es difícil quedarse con uno. Hay muchísima calidad en todas las líneas. Además, muchos jóvenes ya tienen experiencia internacional. Para mucha gente somos una de las selecciones más atractivas de ver.

¿Qué le parece Oyarzabal como referencia ofensiva?

No es un delantero centro clásico, pero encaja perfectamente en la idea del seleccionador porque participa mucho en el juego. Además, están Ferran y Borja Iglesias, perfiles diferentes que pueden aportar cosas distintas. En un torneo corto eso es fundamental.

¿Esta selección es mejor que la campeona del mundo de 2010?

Es una pregunta difícil. La de 2010 me gustó muchísimo, pero creo que esta tiene incluso más calidad individual. No veo grandes diferencias. Lo importante es que España lleva muchos años manteniendo una línea de trabajo muy sólida.

¿Qué destacaría de Luis de la Fuente?

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Que confía en su gente. Lleva tiempo trabajando con muchos de estos jugadores desde las categorías inferiores y eso genera una identidad muy clara. Hay continuidad, una forma de jugar reconocible y una idea que no cambia constantemente. Me gusta mucho que un entrenador muera con sus ideas. Eso lo admiro.