Los planes del Oviedo con el 9: un traspaso previsto y un nombre que gusta en las oficinas

El regreso a Segunda estrecha los márgenes del siempre mencionado tope salarial, ese techo máximo de gasto al que LaLiga somete a los clubes. En el caso del Oviedo, ya se sabe que será de en torno a los 14,5 millones de euros, lo que le convierte en uno de los mejor posicionados en inversión, pero alejado del dominio de un descendido con un colchón importante de ayuda por el descenso. En todo caso, el club azul puede ampliar ese límite con traspasos, algo que hasta el propio Calero reconoció en su presentación. Será la forma de ampliar el margen de inversión en otras operaciones, porque el Oviedo sí está dispuesto a afrontar traspasos. Uno de los futbolistas que gusta en las oficinas y por el que habría que pagar para incorporarlo es Ousmane Camara, delantero de 24 años del Castellón.

El asunto de los delanteros es un tema de suma importancia en la planificación del Real Oviedo, y así lo entienden en el club y desde México, pendiente Jesús Martínez de cada movimiento que haga la entidad. Los movimientos hechos hasta la fecha han permitido al Oviedo mantener un margen importante en el tope ya que no han sido operaciones muy costosas. Tampoco se espera que se encarezcan especialmente las que podrían traer a Aisar, Atienza y Samu Rodríguez al club. La estrategia es concentrar las inversiones fuertes en posiciones estratégicas, como son los medios y la delantera.

En la parte delantera habrá renovación total. Joaquín Delgado vuelve de su cesión al Barça y en principio será parte de la plantilla a las órdenes de Calero. Y el club busca otros dos nueves que den un salto de calidad al equipo. A Jesús Martínez le gusta Urko Izeta, delantero del Athletic que cumplió un gran año en el Mirandés hace dos temporadas y peleó hasta el último día por el ascenso en el Tartiere. No ha contado con mucho protagonismo este año en Primera, aunque el deseo del futbolista parece ser el de intentar convencer a Terzic en pretemporada. De todas formas, el Oviedo no le quita el ojo y espera a ver cómo evoluciona su situación en Bilbao.

Desde Asturias también se avanza en otros frentes, con informes desde hace meses y algún acercamiento. Es el caso de Ousmane Camara, delantero guineano de 24 años que esta temporada ha anotado 12 goles con un Castellón que logró colarse en el play-off de ascenso y con el que disputó 35 encuentros, 27 de ellos como titular, siendo básico en los planes de Pablo Hernández.

Camara tiene contrato en vigor con el Castellón, pero su club escucha ofertas y está abierto a un traspaso. El Oviedo tiene al ariete en su lista de posibles delanteros para la temporada que viene, pero para que todo cuadre México debe dar en primer lugar el visto bueno, y en el caso de los arietes la idea es no precipitarse en la toma de la decisión. Lo que sí dejan claros los primeros movimientos, tanto con Izeta como con Camara, es que el Oviedo está dispuesto a afrontar un traspaso siempre que no condicione demasiado el tope salarial y limite las opciones interesantes en otras zonas del campo.