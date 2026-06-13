El presidente del Tudelano que intentó comprar a un jugador del Vetusta: “5.000 y trato"

El empresario navarro Ramón Lázaro, presidente del Tudelano, equipo de Segunda Federación, habría prometido dinero a un delantero del Real Oviedo Vetusta a cambio de que no marcara en la eliminatoria que enfrentó a ambos equipos recientemente por el ascenso a Primera Federación. Lázaro, en libertad con cargos acusado de iniciar "una amplia amalgama de actividades criminales" destinadas a su enriquecimiento, habría ofrecido 5.000 euros al delantero, formado en otro club y cedido en el Vetusta, a cambio de no anotar, según informa Noticias de Navarra. El delantero no habría disputado ni un minuto en las dos eliminatorias por el ascenso.

“Juegue o no juegue, no meto gol a cambio de algo (...). “Dejarme ganar no me voy a dejar, pero si me das pasta, yo no meto gol”, le habría dicho el futbolista del filial, a lo que Lázaro contestó que “yo el viernes 5.000 y trato. Y luego vamos a follarnos a unas.... (sic)”. Y habría añadido: “Si me aseguras ganar con dos jugadores o así más, te doy 30.000 euros. Tú sabrás”. El jugador del Vetusta habría coincidido con uno de los rivales en el Ejea años antes, de ahí el nexo.

Libertad con cargos

El juez de instrucción de Tudela dejó en libertad provisional al empresario navarro Ramón Lázaro, que presuntamente, desde su llegada a la presidencia del CD Tudelano en 2022, inició "una amplia amalgama de actividades criminales" destinadas a su enriquecimiento.

También su madre ha sido puesta en libertad con la obligación de comparecer cuando sea requerida para ello. Las otras cinco personas detenidas el pasado lunes por la Policía Nacional, en colaboración con la Europol y la Interpol, fueron puestas ese día en libertad provisional sin pasar por el juzgado.

Fue el lunes cuando se conoció la operación policial contra una organización criminal investigada por presuntos delitos económicos y societarios, que se saldó con siete personas detenidas, tres registros y actuaciones patrimoniales sobre bienes y productos financieros.

A la organización se atribuyen presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude en subvenciones, alzamiento de bienes, falsedad documental, estafa y delitos contra la Hacienda Pública.

En el auto judicial, se señala que Lázaro se apropió de "importantes cantidades de dinero" procedentes de los dos clubes de fútbol que presidía (Tudelano y Ribera Fútbol Sala) bajo el pretexto de "préstamos simulados o devolución de los mismos", unas cantidades que habría destinado a la compraventa de propiedades (cuatro viviendas) que inscribió a nombre de su esposa.

El juez considera que en este caso no concurre riesgo de ocultación, alteración o destrucción de pruebas, ya que el 8 de junio se practicaron registros en tres inmuebles del investigado, en los que se incautaron terminales, documentación y claves asociadas a un monedero que contiene criptomonedas transferidas fuera de España.