Costas y César vuelven a unir sus caminos a Julián Calero

Hace diez años exactos, Fernando Hierro llegaba a Oviedo para afrontar su primera experiencia como entrenador. El técnico fue cazado a su llegada al Calatrava, donde se hospedaría para al día siguiente ser presentado ante los medios. Junto a él, un avezado ayudante, Julián Calero, que tendría mucho peso en sus decisiones en el día a día. Ha pasado una década desde entonces ya hora el aterrizaje de Calero tiene otros condicionantes.

También puntos en común. El primero se puede observar en la foto que ilustra esta información. Aquel 14 de junio de 2016, hubo dos representantes del club que ejercieron de anfitriones: Joaquín del Olmo y César Martín. El primero, asesor del grupo Carso entonces, salió años después de la entidad. El segundo hacía por entonces de responsable de relaciones institucionales, aunque con presencia también en la dirección deportiva. Ahora es vicepresidente ejecutivo y es uno de los que vivirán una segunda experiencia con Calero a los mandos.

César ejerció de introductor en aquellos primeros días de Hierro y su cuerpo técnico en Oviedo. El ovetense siempre ha mantenido una cordial relación con el malagueño, con el que compartió vestuario en la selección española. Estos primeros días con Calero también se le ha podido ver cerca del de Parla, que manifestó a su llegada que había visto el club muy cambiado.

No será el único reencuentro con Calero. Además de algunos trabajadores del club, el entrenador volverá a verse las caras con un David Costas mucho más maduro. Entonces, en la 16/17, el gallego llegó cedido en la segunda mitad del campeonato desde el Celta en busca de los minutos que le habían faltado en Vigo. Fue un éxito. Con Hierro y Calero, Costas disputó 19 partidos, todos ellos completos, y ayudó con tres goles. Rindió a un nivel extraordinario, aunque llegado junio regresó a la disciplina del Celta.

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Ahora, el papel de Costas está llamado a ser principal de nuevo. Es uno de los que tiene contrato asegurado tras el descenso y liderará la zaga junto a Dani Calvo, otro de los veteranos. Calero sabe de sobra el nivel que puede dar en el Oviedo.