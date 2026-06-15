La emocionante despedida de Lucas Ahijado del Oviedo: “Me habéis hecho sentir el más afortunado del mundo”
“Hubo chicos que lo merecían igual que yo y que no tuvieron la suerte que tuve yo; Por eso sé lo que vale esto”, indica el canterano
Junto al anuncio del adiós de Lucas Ahijado del Oviedo, el club azul ha emitido un video en el que el canterano se despide de la que ha sido su afición durante toda su carrera como futbolista. En su sentido mensaje tras confirmar su marcha, Lucas agradece el trato del oviedismo y dice considerarse un “afortunado” por todo lo vivido en el Real Oviedo.
“Llegué aquí siendo un niño sin saber muy bien lo que era el fútbol de verdad. Sin saber que este lugar sería el más importante de mi vida. Empecé desde abajo, como todos, entrené cuando llovía, me quedé haciendo frío. Continué cuando nadie miraba . Peldaño a peldaño, sin saltarme nada. Se quedaban compañeros por el camino, chicos que soñaban con lo mismo que yo, que lo merecían igual que yo y que no tuvieron la suerte que tuve yo. Por eso sé lo que vale esto”, indica Lucas en el video del club.
“Por eso siempre me sentiré con una suerte especial. He llorado en estos vestuarios. He dado lo mejor que tenía. Y junto a vosotros hemos subido a Primera División”, añade el canterano, antes de concluir sus palabras: “Hoy me toca decir adiós. Y no tengo palabras para explicar lo que siento en estos momentos. Y una casa nunca se olvida. Gracias oviedistas, me habéis hecho sentir el más afortunado del mundo. Gracias, Oviedo. Ojalá nos volvamos a encontrar”,
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