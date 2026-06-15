El Oviedo anuncia la salida de Lucas Ahijado: "Siempre será tu casa"
El canterano no ha alcanzado un acuerdo de renovación con el club azul
Lucas Ahijado dice adiós al Oviedo tras más de dos décadas unido al club azul, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva. El club le hizo una oferta de renovación hace semanas con un sueldo a la baja que el futbolista no ha aceptado. La entidad no ha querido elevar su oferta y ahora la decisión es la de separar los caminos.
El club ha hecho oficial su salida a través de un comunicado en su página web.
“El Real Oviedo y Lucas Ahijado separan sus caminos tras casi dos décadas en las que el ovetense ha defendido con orgullo, valor y garra la elástica carbayona.
El Real Oviedo hace público su más profundo agradecimiento a un jugador que simboliza el recorrido del esfuerzo y el compromiso hacia la consecución del gran sueño de todo canterano oviedista: llegar a debutar con el primer equipo.
Desde su debut con el primer equipo, en la temporada 2013/14, Lucas comenzó a escribir su historia con el Real Oviedo. En la campaña 2025/26, con el equipo de regreso a Primera División, sumó 17 partidos en Liga, 10 de ellos como titular, aportando su compromiso y experiencia en cada minuto sobre el césped.
A sus 31 años, el ovetense cierra una etapa ligada al Club de su vida, al que llegó siendo apenas un niño en categoría infantil. Aquel debut con el primer equipo, todavía en edad juvenil, fue solo el inicio de una trayectoria marcada por el esfuerzo, la entrega y una defensa inquebrantable de nuestro escudo, con 176 partidos oficiales de azul. Pero más allá de los números, Lucas se marcha dejando un legado de sentimiento, identidad y orgullo oviedista que permanecerá para siempre.
El Real Oviedo le desea a Lucas Ahijado toda la suerte del mundo en su nueva etapa, con el convencimiento de que, vaya donde vaya, siempre portará nuestro escudo en su corazón. Esta siempre será tu casa”.
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