Salidas con peajes: ¿Cuánto recibiría el Oviedo de las ventas de Chaira y Hassan?

El Real Oviedo planifica la plantilla que pondrá a las órdenes de Julián Calero sobre una estimación de 14,5 millones de euros de gasto máximo, que es lo que le exige el tope salarial de la Liga. Pero ese techo de inversión puede ir variando y la forma más sencilla de estirarlo es a través de ventas. La dirección deportiva ha dejado la puerta abierta a futuros traspasos y el propio Calero así lo reconoció en su presentación en sociedad, al señalar que una o dos ventas podrían obedecer a razones económicas. El Oviedo no tiene ahora mismo encima de la mesa ninguna propuesta por sus futbolistas, pero se espera que con el paso de las semanas empiecen a llamar a la puerta. Eso sí, hay dos casos en los que los traspasos podrían generar beneficios al club, pero están condicionados por derechos de otros clubes: Haissem Hassan e Ilyas Chaira.

El Villarreal, atento a Hassan

Sobre Hassan hay la sensación de que estas semanas podrían ser las últimas como jugador del Oviedo. El mismo se encargó de abrir la puerta de salida tras el último choque en Mallorca y ya en el pasado mercado de invierno se negoció su salida al Trabzonspor de Turquía, que puso sobre la mesa una oferta de 6 millones de euros más el delantero ucraniano Danylo Sikan. El Oviedo estudió la propuesta, pero decidió por rechazarla, con la intención de que Hassan intentara ayudar al club azul en la pelea por la salvación. La realidad, sin embargo, mostró a un futbolista galo que fue a menos con el paso de la competición.

El problema con Hassan es que el Villarreal aún conserva el 40% de una futura venta del extremo, un detalle que limita la capacidad de enriquecerse con su salida del Oviedo. En el caso de una oferta de 6 millones como la de enero, los azules se quedarían con 3,6 millones.

El Girona se lleva una parte

Y está el caso de Ilyas Chaira. En principio, uno de los futbolistas llamados a permanecer y liderar el ataque de los de Calero. Pero en la práctica también es uno de los jugadores con mejor cartel tras un año notable en lo personal, refrendado con 36 partidos, seis goles y dos asistencias.

No se han constatado ofertas por el marroquí, pero aún es pronto y estas podrían llegar. El Oviedo analizará todos los escenarios porque podría significar una vía directa para ampliar el tope, especialmente si otras salidas previstas no terminan de encontrara acomodo en el mercado con el paso de las semanas.

Eso sí, como en el caso de Hassan, la venta de Chaira también está condicionada: el Girona se lleva una parte. Aunque es una situación con más matices. El Oviedo pagó el pasado verano 1,5 millones por el futbolista, pero el conjunto catalán se reservó el 50% de una futura venta. Eso sí, con una condición: se deduce los 1,5 millones ya abonados del Oviedo por el extremo.

Explicado con números redondos, en el caso de que los azules vendieran a Chaira por 4 millones (su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt), al Oviedo le corresponderían 2,75 millones (los 1,5 pagados el año pasado y el 50% de los 2,5 restantes), mientras que al Girona le quedarían 1,25 millones.