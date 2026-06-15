Santi Cazorla, presente en un partido solidario de veterano en Marbella

Mientras debate sobre su futuro como jugador del Oviedo un año más, Santi Cazorla aprovecha el verano para desconectar, pero de paso seguir disfrutando de lo que más le gusta, el fútbol. El futbolista del Real Oviedo participará el próximo 16 de junio en un partido con fines solidarios. El choque se disputará ese día a partir de las 20.00 horas en Marbella y enfrentará a los Campeones del Mundo sub-20 en el campeonato celebrado en Nigeria en 1999 con la selección AFE de veteranos españoles, con los que jugará Santi Cazorla. Los beneficios del partido, la entrada es un donativo de 3 euros, será en benficio de CADI, Centro de Atención a la Diversidad Infantil. Cazorla sigue disfrutando de un merecido descanso tras una temporada que podría ser la última como futbolista. En su mano está la decisión final, seguir otro año o poner punto y final a una espléndida carrera en el fútbol.