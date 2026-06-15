Santi Cazorla, presente en un partido solidario de veterano en Marbella
Mientras debate sobre su futuro como jugador del Oviedo un año más, Santi Cazorla aprovecha el verano para desconectar, pero de paso seguir disfrutando de lo que más le gusta, el fútbol. El futbolista del Real Oviedo participará el próximo 16 de junio en un partido con fines solidarios. El choque se disputará ese día a partir de las 20.00 horas en Marbella y enfrentará a los Campeones del Mundo sub-20 en el campeonato celebrado en Nigeria en 1999 con la selección AFE de veteranos españoles, con los que jugará Santi Cazorla. Los beneficios del partido, la entrada es un donativo de 3 euros, será en benficio de CADI, Centro de Atención a la Diversidad Infantil. Cazorla sigue disfrutando de un merecido descanso tras una temporada que podría ser la última como futbolista. En su mano está la decisión final, seguir otro año o poner punto y final a una espléndida carrera en el fútbol.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte