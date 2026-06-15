El tren que sí pasa dos veces: Cuando Calero rechazó ser entrenador del Oviedo por "honradez"

Es la segunda experiencia de Julián Calero en el Oviedo, la primera como entrenador principal. Pero eso, lo de primer técnico, también pudo suceder antes. Es una operación que no llegó a trascender en su momento y que ha revelado el propio entrenador en una de las recientes presentaciones de su libro "Fútbol al rescate". En aquella ocasión, final de la temporada 16/17, el Oviedo le planteó a Calero salir de ese segundo plano tras la decisión de Hierro de no continuar como entrenador, pero el parleño rechazó la propuesta, según cuenta ahora, por "honradez" y "fidelidad". Diez años después de aquella experiencia como asistente sí tiene en sus manos demostrar que puede triunfar en el Tartiere como actor principal.

"Cuando Hierro no siguió en el Oviedo, quisieron que yo siguiera de entrenador. Pero yo, por honradez, fidelidad y por creencia dije que no: yo había llegado con Fernando Hierro y me fui con él. Eso me llevó a ir al Mundial, fue esa decisión", recordó estos días el de Parla, una vez que ya había estampado su firma como entrenador del conjunto azul.

La primera experiencia de Calero en Oviedo fue muy distinta a la actual. Empezando por la propiedad, en esos momentos en manos del Grupo Carso, de Carlos Slim. Era Joaquín del Olmo, asesor de los aztecas, el que comandó las operaciones para fichar a Hierro, arriesgada apuesta ya que no tenía experiencia en los banquillos. Al malagueño se le reforzó con un cuerpo técnico de altura, "entrenador de Champions", como vendió el propio club. Ahí, Calero tuvo un papel principal. Era asesor de Hierro y mucho más: llevaba la voz cantante en el día a día, aunque el malagueño tomaba al final las decisiones importantes.

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Durante la presentación, el nuevo jefe de la caseta carbayona también hizo referencia a la energía con la que aterriza en su nuevo destino. "Ahora que he vuelto allí (Oviedo) no es casualidad. Lo que pasa es que no sé por qué es, y eso solo te lo dice la perspectiva del tiempo. Cuando pase el tiempo te diré: fue por esto por lo que tenía que ir a Oviedo. Pero ahora estaba convencido de que tenía que ir a Oviedo y van a pasar cosas buenas. Estoy convencido porque creo en ello y porque la energía que he recibido en mi presentación ha sido muy buena", indicó ante los presentes.