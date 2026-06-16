Aisar Ahmed, nuevo jugador del Real Oviedo para cubrir la salida de Lucas Ahijado

El Real Oviedo ha llegado a un acuerdo con el futbolista Aisar Ahmed para que se convierta en nuevo jugador del equipo carbayón para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Nacido el 2 de julio de 2001 en Ceuta, Aisar se formó en Ceuta, donde fue escalando categorías desde muy joven. El jugador ceutí debutó con el conjunto caballa en 2020, cuando el club militaba en Tercera División. Esa misma temporada, el equipo logró el ascenso a Segunda Federación. Al año siguiente, volvió a ascender, esta vez a Primera Federación con la participación de Aisar, quien demostró su capacidad para adaptarse a cualquier categoría.

Fue en la temporada 2024-25 cuando se consiguió el ascenso a Segunda División, con un Aisar ya consolidado y convertido en una pieza fundamental del equipo.

Noticias relacionadas

En esta campaña, la primera de Aisar en la categoría de plata, ha disputado más de 2.900 minutos, mostrando su versatilidad sobre el terreno de juego y aportando talento al conjunto blanquinegro, además de contribuir con dos asistencias.