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Calero, entrenador del Real Oviedo, viaja a México para conocer de primera mano el proyecto del Grupo Pachuca

El entrenador del Real Oviedo intercambia impresiones con Jesús Martínez en México sobre el proyecto y la filosofía del conglomerado mexicano

Calero y Jesús Martínez, en Pachuca

Calero y Jesús Martínez, en Pachuca / R. O.

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Joaquín Alonso

Joaquín Alonso

El nuevo entrenador del Real Oviedo, Julián Calero, ha viajado a México para mantener varios encuentros de trabajo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y conocer de primera mano la visión y el proyecto del conglomerado mexicano para la entidad azul de cara a la temporada 2026/27.

Durante su estancia en el país azteca, el técnico madrileño y el máximo dirigente del Grupo Pachuca han compartido impresiones y abordado los retos y objetivos del Real Oviedo en la nueva etapa que se abre en Segunda División. Un viaje que simboliza, además, una de las señas de identidad del conglomerado mexicano: la cercanía entre sus responsables deportivos y la convicción de que los grandes proyectos "se construyen desde el intercambio de ideas y el conocimiento compartido".

Aprovechando su estancia en Pachuca, Calero ha tenido la oportunidad de conocer también uno de los pilares sobre los que el Grupo Pachuca ha construido su identidad y su modelo de éxito en el fútbol mexicano: el proyecto integral que gira en torno a la Universidad del Fútbol, una apuesta del conglomerado por la formación, el desarrollo del talento, la innovación y la construcción de una filosofía compartida que conecta todas las áreas de la organización.

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El encuentro entre Calero y Jesús Martínez refuerza los lazos entre el Real Oviedo y el Grupo Pachuca, y deja patente el compromiso del mandatario mexicano con el presente y el futuro del club carbayón en un momento clave para la planificación deportiva del primer equipo. El técnico ya ha empezado, además, a participar en la confección de la próxima plantilla, en la que el club ya ha cerrado varios futbolistas y maneja varios nombres más en el mercado.

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