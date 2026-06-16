Lucas Ahijado, el adiós del último canterano: las claves de su salida del Oviedo

Lucas Ahijado dice adiós al Oviedo tras más de dos décadas unido al club azul, donde ha desarrollado toda su carrera deportiva. El último caso de "one club man" (término inglés para definir a los futbolistas que han desarrollado toda su carrera en el mismo club) no logrará completar toda una vida futbolística en el club azul y su salida ya es un hecho. Así lo anunció ayer el Oviedo, de acuerdo con el futbolista que aprovechó para dirigir un sentido mensaje a la afición, en un comunicado en el que agradece todo lo ofrecido durante más de dos décadas y le deja la puerta abierta al futuro. "Siempre será tu casa", dice el Oviedo en su comunicado. Y él recoge el guante: "Ojalá nos volvamos a encontrar".

La decisión del canterano ha hecho que los planes del club varíen y ahora apunte a Aisar, lateral del Ceuta, para completar el carril diestro de la defensa. Pero la idea inicial era asegurar a Lucas un año más. La oferta del Oviedo, presentada a comienzos de mayo y de la que informó este periódico, suponía una temporada más pero con un matiz importante: un descenso importante de sus emolumentos.

El club argumentó que todos los futbolistas que descienden de Primera tienen una rebaja en sus honorarios, y además de fondo se intenta cuadrar todo en los márgenes del tope salarial: pretende el Oviedo ahorrar en los dos laterales a incorporar para ser más agresivo en otras posiciones como delanteros y medios.

La postura de Lucas era diferente. El futbolista entendía que su sueldo no era precisamente de los más altos en Primera, por lo que no veía clara una rebaja tan pronunciada. Además, desde el entorno del futbolista se lamenta que el club no fue muy flexible en las negociaciones, sin presentar una oferta posterior. Sin llegar a un entendimiento, Lucas decidió no aceptar las condiciones y buscarse su futuro por primera vez lejos del Carlos Tartiere y El Requexón, las que han sido sus casas desde que ingresara en la cantera azul siendo un niño.

El Oviedo hizo público su "más profundo agradecimiento a un jugador que simboliza el recorrido del esfuerzo y el compromiso hacia la consecución del gran sueño de todo canterano oviedista: llegar a debutar con el primer equipo". Y explicó en su comunicado que "más allá de los números, Lucas se marcha dejando un legado de sentimiento, identidad y orgullo oviedista que permanecerá para siempre". Y finaliza: "Vaya donde vaya, siempre portará nuestro escudo en su corazón. Esta siempre será tu casa".

Agradecimiento de Lucas

Para el canterano, la salida es el final a una historia que va más allá del fútbol. "Llegué aquí siendo un niño sin saber muy bien lo que era el fútbol de verdad. Sin saber que este lugar sería el más importante de mi vida. Empecé desde abajo, como todos, entrené cuando llovía, me quedé haciendo frío. Continué cuando nadie miraba. Peldaño a peldaño, sin saltarme nada. Se quedaban compañeros por el camino, chicos que soñaban con lo mismo que yo, que lo merecían igual que yo y que no tuvieron la suerte que tuve yo. Por eso sé lo que vale esto", indica Lucas en el video del club.

"Por eso siempre me sentiré con una suerte especial. He llorado en estos vestuarios. He dado lo mejor que tenía. Y junto a vosotros hemos subido a Primera División", añade el canterano, antes de concluir sus palabras: "Hoy me toca decir adiós. Y no tengo palabras para explicar lo que siento en estos momentos. Y una casa nunca se olvida. Gracias oviedistas, me habéis hecho sentir el más afortunado del mundo. Gracias, Oviedo. Ojalá nos volvamos a encontrar".

Aisar, de camino

El club tenía como prioridad la continuidad de Lucas pero a la vista de los problemas en la negociación la dirección deportiva tenía activadas alternativas, con Aisar, lateral derecho del Ceuta como opción favorita en el caso de una no renovación. En los últimos días, y a la vista de que no existía entendimiento con Lucas, el club ha cerrado la contratación del ex del Ceuta que ha cumplido una gran campaña en Segunda como mejor aval.

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Se espera que la operación se documente en las próximas horas y que Aisar se convierta en el cuarto fichaje del Oviedo esta temporada, tras los ya anunciados de Pablo Sáenz, Youness y Jacobo.