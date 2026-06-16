Real Oviedo se fija en David Fernández, ex cazatalentos de Real Madrid y Barça, para la dirección deportiva

El Real Oviedo avanza en la planificación de su proyecto más allá de la configuración de la plantilla y está cerca de cerrar la llegada de un director deportivo que asuma los mandos. Tras el “no” de Cata, secretario técnico de Osasuna, el club ha activado diversas alternativas y una que gusta especialmente en la casa azul es la del catalán David Fernández, quien trabajó en su momento como ojeador de Real Madrid y actuaba en los últimos tiempos en la secretaría técnica del Barcelona.

David Fernández (Badalona, 1985) tiene una amplia trayectoria en el mundo del fútbol, pero siempre en un discreto segundo plano, sin acaparar los focos. De hecho, no ha actuado como director deportivo o principal de una secretaría técnica antes, pero sí ha desarrollado un extenso trabajo en labores de scouting.

Su principal trabajo se desarrolló en el Espanyol, donde trabajó 15 años como entrenador de las categorías inferiores y, después, como coordinador del área de formación. El Real Madrid le contrató para convertirse en una pieza clave en el área de captación como su director. Desde siempre destacó por su labor de cazatalentos.

El capítulo más llamativo en el pasado de Fernández fue un efímero paso por el Sporting. El club gijonés anunció su incorporación como responsable de captación en julio de 2022, pero al mes salió de Mareo para firmar por el Barça. “David ha comunicado al club su renuncia al puesto por motivos personales. El Real Sporting respeta su decisión, le muestra su apoyo y le desea lo mejor en su vida profesional y personal”, expresó entonces el club rojiblanco. Fue entonces cuando Mateu Alemany le fichó para el Barcelona para ejercer de cazatalentos del juvenil y del filial.

Desde entonces ha trabajado como ojeador azulgrana, aunque su nombre también sonó para otros clubes. Especialmente como posible reemplazo de Garagarza en el Espanyol, donde guardan un gran recuerdo de su trabajo.

Segundo intento

El de David Fernández supondrá la segunda posibilidad clara para reforzar la dirección deportiva tras el sorprendente desenlace con Cata hace algunas semanas, cuando el secretario técnico de Osasuna tenía todo listo para ser nombrado director deportivo. Pero finalmente se echó atrás y la dirección deportiva quedó vacante.

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El Oviedo ya se había reunido en los últimos meses con David Fernández, que siempre ha sido una alternativa, aunque por detrás de Cata. Su llegada implicaría que Roberto Suárez, hasta ahora director deportivo y que está llevando el peso en las incorporaciones hechas hasta ahora junto a Agustín Lleida, redefina su posición como secretario técnico.