Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo, desde Pachuca: "No quiero que nadie pueda dividirnos, seremos un equipo con garra"

El nuevo entrenador del Oviedo, Julián Calero, ha viajado a México para mantener varios encuentros de trabajo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y conocer de primera mano la visión y el proyecto del conglomerado mexicano para la entidad azul de cara a la temporada 2026/27. Una visita en la que el técnico madrileño no solo ha podido alinearse con los rectores azules sobre la hoja de ruta deportiva, sino también acelerar los movimientos de un mercado que el club tiene encarrilado en varios frentes. "Con qué cariño está hecho todo, con qué tacto. Todos los campos que hay para que los chicos puedan progresar. Han sido unos días muy provechosos, hemos intercambiado información y nos hemos acercado un poco más", dice Calero desde México.

Calero se alinea con el proyecto del Grupo Pachuca

Durante su estancia en el país azteca, el técnico madrileño y el máximo dirigente del Grupo Pachuca han compartido impresiones y abordado los retos y objetivos del Oviedo en la nueva etapa que se abre en Segunda División. Un viaje que simboliza, además, una de las señas de identidad del conglomerado mexicano: la cercanía entre sus responsables deportivos y la convicción de que los grandes proyectos "se construyen desde el intercambio de ideas y el conocimiento compartido". Calero, además, aprovechó para regalarle a Martínez un ejemplar de "Fútbol al rescate", su nuevo libro. En la dedicatoria se podía leer: "Para mi gran amigo Jesús Martínez, el capo de Pachuca. Gracias por tu confianza, juntos haremos grandes cosas".

La Universidad del Fútbol, clave en el modelo de éxito de Pachuca

Aprovechando su estancia en Pachuca, Calero ha tenido también la oportunidad de conocer uno de los pilares sobre los que el Grupo Pachuca ha construido su identidad y su modelo de éxito en el fútbol mexicano: el proyecto integral que gira en torno a la Universidad del Fútbol, una apuesta del conglomerado por la formación, el desarrollo del talento, la innovación y la construcción de una filosofía compartida que conecta todas las áreas de la organización. Un viaje que ha terminado de cimentar el encaje entre el nuevo técnico y la propiedad.

Noticias relacionadas

"Apostamos por Oviedo porque se puede hacer un proyecto a medio-largo plazo bonito, que es lo que suele hacer Pachuca. Que nadie pueda dividirnos, eso es fundamental. Lo que ha hecho Jesús es impresionante, no tenía conciencia. Me llevo la pasión que muestra, que es similar a la mía. El Oviedo se sostiene por su afición. A donde vayas hay gente del Oviedo. Les doy el ánimo de que estén con nosotros porque intentaremos que se sientan orgullosos. Quiero un equipo que luche y que tenga garra", dijo el nuevo técnico azul.