Calero, nuevo entrenador del Real Oviedo, rechaza a un equipo de Primera para apostar por el azul: "En el fútbol se puede hablar mucho, el tema es hacer"

El nuevo entrenador del Real Oviedo, Julián Calero, ha viajado a México para mantener varios encuentros de trabajo con el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, y conocer de primera mano la visión y el proyecto del conglomerado mexicano para la entidad azul de cara a la temporada 2026/27. Una visita en la que el técnico madrileño no solo se ha alineado con los rectores azules sobre la hoja de ruta deportiva, sino que también ha servido para acelerar los movimientos de un mercado que el club tiene encarrilado en varios frentes.

"Cuando he llegado a Pachuca me he llevado una sorpresa importante con la organización y con todo lo que significa el tema universitario para Jesús Martínez. Con qué cariño está hecho todo, con qué tacto. Todos los campos que hay para que los chicos puedan progresar. Han sido días muy provechosos, hemos intercambiado información y nos hemos conocido más", explicó Calero desde el país azteca.

Calero y Jesús Martínez refuerzan la hoja de ruta del Real Oviedo

Durante su estancia, el técnico madrileño y el máximo dirigente del Grupo Pachuca han compartido impresiones y abordado los retos y objetivos del Real Oviedo en la nueva etapa que se abre en Segunda División. Un viaje que simboliza, además, una de las señas de identidad del conglomerado mexicano: la cercanía entre sus responsables deportivos y la convicción de que los grandes proyectos "se construyen desde el intercambio de ideas y el conocimiento compartido".

El madrileño quiso, además, lanzar un mensaje de unidad y de identificación con el oviedismo. "Hay similitud en cuanto a la pasión con la que se viven los colores y a las ganas de ver a tu equipo haciendo cosas importantes. La gente mexicana es muy trabajadora y eso nos tiene que empujar. Culturalmente somos distintos, pero hay más puntos de encuentro que de desencuentro, y quiero fusionar los primeros. Quiero hacer algo bonito. Si nos dividimos no nos irá bien. Nadie puede dividirnos. Fundamental ese mensaje".

La Universidad del Fútbol, referencia para el nuevo proyecto azul

Aprovechando su estancia en Pachuca, Calero ha tenido también la oportunidad de conocer uno de los pilares sobre los que el Grupo Pachuca ha construido su identidad y su modelo de éxito en el fútbol mexicano: el proyecto integral que gira en torno a la Universidad del Fútbol, una apuesta del conglomerado por la formación, el desarrollo del talento, la innovación y la construcción de una filosofía compartida que conecta todas las áreas de la organización. Un viaje que ha terminado de cimentar el encaje entre el nuevo técnico y la propiedad.

"Apostamos por Oviedo porque se puede hacer un proyecto a medio-largo plazo bonito, que es lo que suele hacer Pachuca. Que nadie pueda dividirnos, eso es fundamental. Lo que ha hecho Jesús es impresionante, no tenía conciencia. Me llevo la pasión que muestra, que es similar a la mía. El Oviedo se sostiene por su afición. Donde vayas hay gente del Oviedo. Les doy el ánimo de que estén con nosotros, porque intentaremos que se sientan orgullosos. Quiero un equipo que luche y que tenga garra", dijo el nuevo técnico azul.

Calero también reconoció que tuvo otras opciones encima de la mesa, incluso de Primera División, pero que terminó decantándose por el proyecto azul. "Contactaron conmigo hace unas semanas y vimos que había mucha similitud entre lo que quiere conseguir Pachuca y lo que busco yo. Tenía otras opciones, incluso en Primera, pero había que apostar y apostamos por venir a Oviedo. La cuestión es que en el fútbol los plazos siempre son cortos. Hay que hacer competir al equipo para que la gente de Oviedo vuelva a sentirse orgullosa. Soy de pensar en el corto plazo, pero eso no quiere decir que no haya influido en mí la posibilidad de hacer algo a medio plazo". Y añadió: "El Oviedo regresará antes o después a Primera, como sabíamos que iba a volver. En el fútbol se puede hablar mucho, el tema es hacer. Vamos a construir una base sólida y desde ahí ir a por las cosas que queremos. No quiero mensajes que nos hagan equivocarnos o pensar que esto será sencillo, porque la Segunda División seguramente sea la liga más igualada de Europa".

Su encaje con Jesús Martínez es, según el propio técnico, uno de los pilares sobre los que se va a sostener el proyecto. "Somos personas tozudas, intentamos la perfección al máximo. Hemos encajado muy bien y ahora hace falta lo más importante, hacer un buen equipo y empezar a construir un equipo ganador. Quiero un equipo que se acostumbre a ganar".

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Por último, Calero también se refirió al mercado de fichajes, una de las grandes urgencias del club en las próximas semanas. "La plantilla está en fase de construcción. Habrá muchos movimientos, ya los hubo y los habrá. Hay jugadores muy cotizados, pero no me importa que se vayan jugadores si los que vienen tienen nivel suficiente. Los equipos se construyen con materia prima. Queremos construir un buen equipo y luchar por todo lo que podamos".