Carrión, cerca del banquillo del Mallorca y Calleja, del de Girona

Luis Carrión, exentrenador del Oviedo la temporada pasada, está cerca de ser el nuevo técnico del Mallorca. El cuadro balear, que acaba de perder a Martín Demichelis como técnico, ha puesto su mirada en el catalán para tratar de regresar a Primera División tras el descenso. Por su parte, uno de los entrenadores que más interesa en Girona es Javi Calleja, también extécnico del Oviedo.