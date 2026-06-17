A Peláez le presta la radio: el presidente del Real Oviedo, sin pelos en la lengua en la jornada del IES Fleming

La biblioteca del IES Doctor Fleming de Oviedo amaneció ayer convertida en estudio de radio. Sobre la mesa, los micrófonos, los auriculares y la mesa de sonido. Alrededor, las estanterías colmadas de libros que cualquier otro día acompañan las horas de estudio de los alumnos del centro. En medio de aquella escena, un invitado distinto al habitual: Martín Peláez, presidente del Oviedo, sentado frente a una batería de niños de la ESO y Bachillerato que ejercieron por un día de periodistas.

El programa se llama Radio Prestosa y lleva siete años de vida. Lo dirige la profesora Inés Villaverde, junto a Nacho García, y reúne una vez a la semana, al terminar la jornada lectiva, a una decena de alumnos de todos los cursos del centro. "Queremos potenciar el espíritu crítico y la creatividad", explica Villaverde. Los podcasts que se elaboran en la biblioteca llegan después a todos los rincones del centro educativo. "Pretendemos que sean exportables al aula", añade la coordinadora.

A esa rutina semanal se unió ayer una visita inesperada: la del propio máximo dirigente del Oviedo, que aceptó la invitación de los chavales con entusiasmo. "Es un honor. La niñez es el futuro del oviedismo y del mundo entero. Esto es muy enriquecedor para todos. El nombre del programa, además, me presta mucho", dijo Peláez entre risas.

A partir de ahí, los pequeños periodistas fueron desgranando preguntas sobre el club, sobre su pasión por el fútbol y sobre la actualidad del equipo. Peláez se abrió en lo personal cuando recordó cómo nació su vínculo con este deporte. "El fútbol siempre me apasionó por mi padre. Él era muy aficionado y siempre íbamos a ver al Pachuca. Le dije que iba a ser el dueño de un club. No lo soy, pero soy el presidente del Oviedo, y cuando me nombraron fue uno de los días más importantes de mi vida".

El presidente azul también quiso detenerse en lo que supone su día a día al frente del Oviedo. "Lo que más me gusta es que todos los días son diferentes. La afición es bondadosa y apasionada. Somos administradores de pasiones. Siempre hay buenas y malas noticias. Es un reto apasionante. No hay un día igual", aseguró. Y se mostró especialmente orgulloso del peso histórico del club. "Es una entidad centenaria y eso no es nada fácil. Lo que lo hace diferente de otros equipos es su gente. Ser el presidente del Oviedo es un privilegio que solo viviré yo".

Sus respuestas también dejaron espacio para reflexiones más amplias sobre el papel del deporte en la sociedad. "El deporte te aleja de muchas cosas malas. En mi país hay mucha pobreza, hay adicciones y vicios. El deporte es una de las principales herramientas que alejan a los niños de cosas malas", explicó. Una idea que conecta directamente con el espíritu pedagógico con el que nació Radio Prestosa hace ahora siete años. Hubo también titulares de actualidad, en clave de exclusiva para los pequeños periodistas. Peláez les anunció que el Oviedo ya tiene entrenador cerrado y tres refuerzos en marcha para la próxima temporada. Lo que no sabía es que desde el propio club se cerró la llegada de Aisar Ahmed en medio de la charla. Y, preguntado por el Mundial, el presidente del club azul no dudó en pronosticar la victoria azteca. "La final del Mundial va a ser México-España", aseguró.

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Tras la grabación, los propios alumnos quisieron dejar un mensaje grabado para acompañar el podcast. "Si algo ha demostrado el oviedismo es que el amor por un club pasa de generación en generación", comentaron antes de despedir el programa. Y, en una despedida que en los próximos días podrán escuchar muchos otros alumnos del centro a través del podcast, pidieron al Oviedo "que siga dándoles momentos para sonreír".